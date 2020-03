Como se ha conocido en las últimas horas, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, mediante su Ministro de Economía Lucas Palacios, ha decido eliminar el acuerdo de zonas contiguas, que según las dos últimas votaciones rechazaba su continuidad y por ende, impedía a los pescadores de la región de Los Lagos ingresar a las aguas del litoral aisenino.

Melinka.- Anticipándose a un conflicto, el ejecutivo desarrolló una serie de reuniones en Castro y en el último encuentro participaron dirigentes de Melinka que apoyan la postura del Gobierno. Es el caso de Lorena Picticar.

“El tema de las zonas contiguas se eliminó, solamente se buscó un plan de trabajo alternativo por este año, algo rápido, practico, para que la gente pudiera trabajar y pudiéramos llegar a algún consenso. Y dentro de esto, como hubo un mutuo acuerdo de trabajar entre ambas regiones, porque cuando no hay un acuerdo entre nosotros, el acuerdo se hace entre privados, nos pusimos de acuerdo para que dejen trabajar a la gente acá. Hoy nos ofrecen subir a nuestros buzos y varias cositas que nos estaban faltando”, señaló Picticar.

La dirigenta de Melinka, agrega que, “nosotros tenemos la veda extractiva al 31 de marzo, para comenzar la extracción de erizo y lamentablemente la gente que hoy se opone a esto, no ha tenido ninguna segunda opción de buscar poder comprador y que nos vengan a comprar aquí nuestro producto. La única solución que nos dieron en una conversación con gente de Aguirre, que hagamos un convoy, nos vayamos a trabajar y entregar erizos a Puerto Aysén. Si a la gente de Aguirre le genera 20 horas de viaje, para nosotros sería catastrófico, porque sería 30 o 40 horas de viaje, eso significa un gasto y un desgaste para nuestros trabajadores. Además, nosotros tenemos toda la industria que procesa el erizo en Quellón, Calbuco y otros lugares más, en nuestra región no tenemos un poder comprador”.

Por su parte, el presidente de la federación de pescadores “mar activo” de Puerto Aysén, José Millan, criticó al Gobierno por no respetar la democracia y eliminar la zonas contiguas.

“Se ganó una segunda votación democrática con el tema de las zonas contiguas y lo que nos preocupa como región es que, el Ministro de Economía y el Subsecretario de Pesca firman en Castro un acuerdo entre ellos y gente de la décima, haciendo un acuerdo transitorio, ¿Cómo? Si le ganamos y le dijimos que no nuevamente. Sobre la mesa ya hay mil millones para la comuna de Melinka”.

José Millan, lamenta lo que está ocurriendo, porque asegura que así como se han eliminado las zonas contiguas, se van eliminar y depredar los recursos del litoral de Aysén, al dejar la puerta abierta a las embarcaciones de otras zonas del país.