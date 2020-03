Alcalde Ricardo Ibarra manifestó inquietud por repentino cierre de oficina Sernatur en Chile Chico.

Chile Chico.- La jornada de este martes, el Alcalde Ricardo Ibarra convocó a una nueva reunión del Comité Operativo de Emergencias. En el encuentro estuvo también el Gobernador de la Provincia General Carrera Mauricio Quercia, representantes de los distintos servicios públicos y fuerzas armadas presentes en la comuna.

En la oportunidad de realizó un balance de las acciones que han desarrollado los distintos organismos públicos, quienes refuerzan diariamente las medidas preventivas por coronavirus. Esto considerando además, el cierre de las fronteras y la suspensión de clases.

El Alcalde Ricardo Ibarra, hizo un llamado a la responsabilidad y solidaridad entre ciudadanos.

“Me parece muy responsable todo lo que estamos haciendo, en el sentido de cada uno está asumiendo el rol que le corresponde en una situación preocupante para el país. Estamos pasando por una etapa difícil, por ello, hacer el llamado ya que esto lo podemos controlar en la medida de que todos seamos responsables, porque lo que sucede en el país, donde se están desocupando los supermercados no es una actitud responsable, porque no basta con salvarse solo, para combatir esta epidemia tenemos que salvarnos todos. Por ello, la mejor forma es organizarse, ser conscientes, ser solidarios y acatar las normas que en este caso dirige el Ministerio de Salud, que son principalmente el aislamiento social, lavarse las manos permanentemente y ante cualquier sospecha concurrir a los servicios de salud”.

La primera autoridad comunal de Chile Chico, también hizo ver su preocupación ante el repentino cierre y sin aviso de la oficina Sernatur en “la ciudad del sol”, esto debido a que aún hay algunos turistas extranjeros que se encuentran visitando la zona y necesitan hacer consultas.

El Gobernador Mauricio Quercia, recogió la inquietud planteada en el COE comunal y lo transmitió de forma inmediata a la dirección regional de Sernatur.

“Le he solicitado vía electrónica al director de Sernatur, que genere un panel informativo. El cierre de la oficina de Sernatur también corresponde a una medida de protección que se ha implementado en todos los servicios de Gobierno. Por ello, se considera que las personas que tienen un alto nivel de riesgo de contagio, como es la persona de Sernatur, que recibe personas durante todo el día y que no son de nuestra comunidad sino que son extranjeros. Es así que, hay que tener en cuenta que mientras menos nos movamos, mientras menos nos desplacemos, menor posibilidad tenemos de adquirir o transmitir el COVID 19”.

Las autoridades comunales y provinciales insistieron en el llamado a la ciudadanía a asistir a las oficinas públicas si es realmente necesario, privilegiar el contacto telefónico o por correo eléctrico.

Además en la misma reunión del Comité Operativo de Emergencias, la Municipalidad de Chile Chico puso a disposición de Salud, algunos recintos que pueden utilizarse para la vacunación anti influenza, entre ellos, la clínica municipal de salud.