El miércoles 18 de marzo se realizó otra reunión del Comité Operativo de Emergencias en la comuna de Chile Chico, encuentro al que concurrieron los distintos servicios públicos que integran la mesa. Se actualizó información, recalcando que el mensaje a la comunidad debe ser de manera permanente con las medidas preventivas por coronavirus.

Chile Chico.- En esta instancia, el alcalde Ricardo Ibarra, informó que se han establecido decretos que limitan la atención a público en los recintos municipales, otros espacios fueron cerrados y se hace el llamado a utilizar los medios digitales, teléfono y en caso estrictamente necesario acercarse a las oficinas.

En la reunión del COE comunal, el edil también planteó al Gobernador Mauricio Quercia, la importancia de establecer barreras sanitarias en algunos puntos de la provincia, con el fin de extremar las medidas preventivas.

“Principalmente conversé con el Gobernador, le pedí delante de todo el Comité de Emergencias algunas medidas adicionales, ya que, durante la mañana dictamos un decreto que se relaciona específicamente con el funcionamiento de la ciudad. Pero creo que esto no basta sino ponemos algunas barreras, en ese sentido, le he pedido que se coloque una barrera sanitaria en el cruce Cerro Castillo, en el cruce el Maitén, Cochrane ya tiene una y además debería instalarse una barrera sanitaria en la barcaza”.

Sobre esta materia el Gobernador, Mauricio Quercia, indicó que esto, “es una posibilidad, eso lo va a determinar el jefe de zona que va a tener a cargo todos los temas relativos a la circulación de las personas y los caminos”.

Ahora, respecto al estado excepción constitucional de catástrofe decretado por el Presidente de la Republica, el Alcalde Ricardo Ibarra, manifestó.

“Yo espero que el General que se haga cargo de la zona, en este caso de la provincia, tengo la plena seguridad que va a estar en la misma concordancia con los estamos haciendo nosotros acá. Y ojala este estado de excepción también ayude en los trámites administrativos, jurídicos, ya que, muchas veces nos entrabamos con tantos papeles, lo que deriva en que las medidas se tardan en hacerse efectivas”.

Por último, el Alcalde Ricardo Ibarra, felicitó el comportamiento de todos los vecinos y vecinas de la comuna de Chile Chico, la importancia que le han dado a las medidas preventivas y de autocuidado, ya que ello ha derivado en que en esta comuna no exista, hasta ahora, ningún caso sospechoso ni menos confirmado de coronavirus.