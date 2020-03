Un grupo de vecinos, dirigentes y tres Concejales de la comuna de Guaitecas, se acercaron hasta el aeródromo de Melinka a manifestar su preocupación por la ausencia de un protocolo preventivo en el recinto, considerando que a ese lugar llegan personas muchas personas.

Melinka.- “En la mañana fui al aeródromo a ver el protocolo de seguridad que estaban realizando y en vista que había mucha gente, no había ningún tipo de control ni siquiera mascarillas, nos juntamos con algunos vecinos y fuimos a hablar con el encargado y le dijimos que no vamos a dejar entre más gente. Esto debido a que llega mucha, mucha gente por el aeródromo, ya que queremos resguardar nuestra isla, porque aquí estamos más expuestos que cualquier otra persona”, señaló la Concejala Lorena Picticar.

La Concejala de la comuna de Guatecas, añadió, “fueron dueñas de casa las que tomaron la batuta en este reclamo y fuimos tres Concejales que las apoyamos, como así también algunos pescadores, pero fue decisión de la comuna. Pero la verdad es que del supuesto protocolo que tenían, no había nada, lo mismo pasa con la barcaza porque yo anoche fui a dejar a mi padre y para la pura foto subieron que estaban con mascarilla y siguiendo el protocolo y en la noche no tenían nada. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho, porque está viniendo harta gente del norte y es allá donde se ha disparado esto del coronavirus”, indicó Lorena Picticar.