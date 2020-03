Mediante un documento el Alcalde Ricardo Ibarra Valdebenito, solicitó a la Intendenta Geoconda Navarrete Arratia, considerar medidas que protejan aún más a los vecinos y vecinas de la comuna. Iniciativas en las que el Municipio se encuentra disponible a colaborar, principalmente en la instalación de nuevas barreras sanitarias.

Chile Chico.- Además, el jefe comunal dio a conocer su preocupación, ya que desde que el Presidente determinó estado de excepción constitucional, no ha llegado a la zona el personal de Ejército que estaría a cargo de llevar a cabo esta medida.

“En el caso de las barreras sanitarias, a pesar de que nosotros las hemos requerido, no hemos tenido la respuesta. Ofrecí al Gobernador, todo el personal médico está en la clínica municipal, porque sabemos que el Servicio de Salud no tiene todos los recursos y nosotros tenemos la mejor intención de colaborar, pero menos hemos tenido respuesta. Lo otro que es preocupante es que, el día martes el Presidente ordenó el estado de excepción, el día jueves tendrían que haber estado las fuerzas de orden en la provincia y hasta el día de hoy (viernes), tengo entendido que no han llegado. Entonces, de que estamos hablando, se hace algo con suma urgencia, pero ello no se nota en la práctica”.

A continuación se detalla el petitorio que mediante oficio, realizó el Alcalde Ricardo Ibarra a la señora Intendenta Geoconda Navarrete, todas medidas que buscan dar mayor tranquilidad a la comunidad y se espera sean consideradas por la autoridad regional, enfatizó el edil:

1°. Establece Disposición y uso de Barcaza. Barcaza será para uso exclusivo de camiones que trasladarán provisiones y/o abastecimiento además de urgencias derivadas por el hospital local.

2°. Restricción de Ingreso y salida de Chile Chico. Prohibición de entrada a la ciudad para no residentes. Residentes deberán someterse a cuarentena obligatoria en su domicilio, la cual tendrá seguimiento para asegurar su efectividad.

3°. Respecto Restaurantes y comercio. Restaurantes venta a través de delivery y comercio a través de ventanilla habilitada o despacho a domicilio. Se sugiere evitar pago en efectivo.

4°. Fiscalización de Barrera Sanitaria. Autoridades verificarán cumplimiento de barreras sanitarias en la comuna con profesionales de la salud en puntos estratégicos determinados.

5°. Rondas de Carabineros. Rondas destinadas a evitar el desplazamiento de niño/as y adultos de manera innecesaria en área urbana y/o rural.

6°. Sugerencia a toda la población comunal. Se sugiere a toda la población realizar autocuarentena en su domicilio.

7°. Tiempo de vigencia de las presentes medidas. El tiempo establecido para la adopción de las presentes se sugiere no sea inferior a 20 días corridos desde la fecha del petitorio.

8°. Solicitud de notificación. De ser acogidas en su totalidad o parcialmente las referidas, se solicita notificación todas las instituciones que se vean relacionadas.