Los secretarios regionales ministeriales del Trabajo Andrea Ponce, Desarrollo Social, Dominique Brautigam, y de Economía, Carlos Pacheco, están a cargo de las acciones de coordinación local que implican las medidas.

Coyhaique.- En proceso de implementación están las medidas del Plan de Emergencia Económica anunciado por el Presidente Sebastián Piñera, en la Región de Aysén coordinado por los secretarios regionales ministeriales de Desarrollo Social, Dominique Brautigam, del Trabajo Andrea Ponce, y de Economía, Carlos Pacheco.

Se trata de un bono de $50.000 para personas más vulnerables; 100 US$ millones para que municipios aborden problemáticas sociales y apoyen microemprendimientos afectados; postergación en pago de contribuciones de abril para ser pagadas en cuotas de junio, septiembre y noviembre, y 0% de tasa de impuesto de timbres y estampillas para que personas y pymes soliciten créditos en BancoEstado.

Para empresas con ventas menores de UF 75.000, se suspende el pago de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) y se anticipa desde mayo a abril la devolución de impuesto a la renta. Para TODAS las empresas, los gastos para enfrentar la contingencia sanitaria serán reconocidos como Gastos Tributarios y Tesorería tendrá flexibilidad para convenios de pago, sin multas ni intereses.

Junto con recomendar prudencia en el abastecimiento familiar, Carlos Pacheco dijo que las medidas respaldan necesidades de diferentes segmentos de población.

“Prestar todo el apoyo a la ciudadanía de la Región de Aysén. Tenemos abastecimiento de abarrotes, verduras, alimentos y combustibles, por lo que llamamos a la calma y a la tranquilidad. Con Sernac estamos viendo las empresas que suban sus precios de manera exagerada, porque en la situación de catástrofe que estamos hoy día eso es sancionado”, expresó.

Dominique Brautigam indicó que “el bono especial para actuales beneficiarios del Subsidio Único Familiar, beneficiará a 2 millones de personas sin un trabajo formal. Esto se traduce en un aporte de 50 mil pesos para quienes forman parte del Registro Social de Hogares y pertenezcan al 60% de mayor vulnerabilidad, de acuerdo con su calificación socioeconómica y no están en condiciones de proveer, por sí solas o en grupo familiar, la mantención y crianza de los menores de 18 años. Este beneficio tendrá un alcance de 7.952 personas en la Región de Aysén”.

Andrea Ponce detalló el Proyecto de Ley de Protección a los ingresos laborales. “Cuando algún trabajador en el marco de esta emergencia y por mandato de la autoridad sanitaria deba permanecer en su hogar, sin posibilidad de realizar labores a distancia, se permitirá la suspensión temporal de sus funciones, así como el pago de sus remuneraciones por parte del empleador. En este caso, lo que se busca es que se mantenga la relación contractual, que el empleador mantenga el pago de cotizaciones previsionales y de salud y que a través del Fondo de Cesantía se puedan pagar parte de las remuneraciones que ese trabajador/a no percibirá por la emergencia, flexibilizando los requisitos que hoy se mantienen respecto del seguro de cesantía”.

También se anunció urgencia del Proyecto de Ley de Protección al Empleo. “Este es un proyecto de ley que se está trabajando hace mucho tiempo por parte del Ministerio de Trabajo, precisamente buscando qué hacer en momentos de contingencia para no perder los puestos de trabajo. Aquí lo que se busca es poder llegar a un acuerdo con el empleador, bajar la jornada laboral, que una parte de las remuneraciones las pague el empleador y que otra parte, sean con cargo al Seguro de Cesantía. Debemos todos poner de nuestra parte para tratar de que no se pierdan fuentes laborales nuestro país y nuestra región”, puntualizó.

Asimismo a principios de abril se pagarán todas las facturas pendientes de pago por parte del Estado y en adelante todas se pagarán dentro de 30 días.