A comienzos de la semana pasada crónicos, adultos mayores, embarazadas y dueñas de casa, ya fueron enviadas a sus hogares. Lo mismo ocurrió con los trabajadores de los distintos departamentos municipales.

Chile Chico.- Diversas son las medidas que ha ido adoptando la Municipalidad de Chile Chico, con el único fin de prevenir que la comunidad se vea afectada por la pandemia del coronavirus. Al cierre de varios recintos de administración municipal se sumaron las reuniones del Comité Operativo de Emergencias, además, se puso a disposición del Gobierno el personal de la clínica de salud municipal para apoyar en barreras sanitarias y de igual forma se disponen de espacios para la vacunación anti influenza, con el fin de evitar que exista una gran aglomeración de personas en el hospital.

A nivel interno. el Alcalde Ricardo Ibarra, determinó a comienzos de la semana pasada que todas las personas adultas mayores, madres y dueñas de casa, personas crónicas y finalmente a todos quienes que trabajan en las distintas áreas de la Municipalidad, que se retiren a sus viviendas con el fin de extremar las medidas y cuidarnos entre todos. Además, se optó por realizar una pausa en las obras que se ejecutan mediante planes de empleo.

“Nosotros hemos enviado a todos los trabajadores para la casa, pero también hemos consultado que va a pasar con quienes se desempeñan en los Fril empleo, porque no depende de nosotros sino que del Gobierno Regional, hasta ahora no tenemos respuesta. Yo tomé una decisión casi personal de enviarlos por un tema de salud, o sea, no se puede estar creando una política de salud para proteger a todos los trabajadores y algunos sigan trabajando. Ya habíamos enviamos enviado a muchos para su casa de acuerdo al protocolo, crónicos, hipertensos, adultos mayores, embarazadas, las mujeres que tienen hijos o adultos mayores en sus casas. Ahora, tomamos una medida más drástica, enviamos a todos los trabajadores a su hogar, solo quedan los turnos de emergencia”.

El Alcalde Ibarra, señaló además que, esta pausa en los planes de empleo, deja asegurado el sueldo a fin de mes, mientras que todo será evaluado según como avance la contingencia, “esta es una responsabilidad compartida, nosotros tenemos que proteger a la población pero tambien tenemos que garantizar que los trabajadores van a seguir recibiendo su sueldo. Ese fue el compromiso que asumimos ¬con todos los trabajadores, porque esto no es solamente salud, sino que también cada uno tiene que mantener a su familia, el ingreso que están recibiendo a través de los programas les sirve para su alimentación, para mantener a su grupo familiar. Entonces, cada decisión tiene su consecuencia y en ese sentido debemos ser absolutamente responsables y garantizar que ellos van a seguir recibiendo su sueldo, eso es lo que hemos conversado y el acuerdo al que hemos llegado con todos los trabajadores y el día 30 vamos a evaluar la situación porque todos los días va cambiando”.

Por último, el Alcalde Ricardo Ibarra, insistió en el llamado a todos los vecinos y vecinas de la comuna a continuar de manera responsable y tomar en cuenta las medidas que la autoridad sanitaria ha dispuesto para prevenir el contagio del coronavirus.