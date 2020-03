El Partido Comunista de Aysén se sumó al llamado de varias organizaciones de la sociedad civil y la propia comunidad que presiona para que se declare cuarentena en toda la región de Aysén y de ese modo contener el avance del coronavirus. “Los comunistas hacemos eco del llamado de la sociedad, de la comunidad, del pueblo y los trabajadores a efectuar inmediatamente y a la brevedad una cuarentena total en nuestro país, particularmente en la región de Aysén hacemos el llamado a la intendenta regional y a la Seremi de Salud, porque tenemos que proteger la salud de la población”, dijo Samuel Navarro, secretario político del PC.

Coyhaique.- Junto con valorar el esfuerzo que están realizando los funcionarios de los centros asistenciales, Navarro agregó que “todos los estudios internacionales señalan que la medida más efectiva es la cuarentena total, seguir protegiendo el sistema económico para evitar una mayor crisis, a cambio de la salud de los habitantes de la región no son aceptables. Necesitamos establecer una cuarentena total, que se cierre el aeropuerto de Balmaceda para evitar que sigan llegando contagiados. El Gobierno tiene que preocuparse en esta crisis de atender a las personas que más lo necesitan, establecer abastecimiento de víveres, alimentos, mantener los salarios, sueldos, las pensiones a los adultos mayores, pero de esta crisis no saldremos si no en la medida que las autoridades en forma responsable tomen medidas eficaces, que eviten que esta enfermedad se siga propagando”, como una manera de argumentar el cierre de la región.

Por otra parte, el Partido Comunista exigió que la crisis sanitaria desatada por el COVID-19, no la terminen pagando los trabajadores y sus familias y que las decisiones del Ejecutivo antepongan la salud de los chilenos, antes que decisiones de carácter económico. “Por eso, en Aysén, la Intendenta y la Seremi de Salud, deben tomar medidas urgentes y deben ponerse a la altura de las circunstancias, sólo unidos y escuchando al pueblo podremos controlar el virus”, sentenció Samuel Navarro.