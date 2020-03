El Diputado de Aysén, Miguel Ángel Calisto, manifestó su malestar por la circular de la Superintendencia de Seguridad Social Nº1124, de 16 de marzo de 2020, que dispone que no se considerará el contagio del Coronavirus como de origen laboral, situación que no permitirá se les otorguen coberturas a sus afiliados por parte de las mutualidades, dejándolas desprotegidos.

Aysen.- Según Calisto, “hoy más que nunca, y luego que entramos en la fase 4 de la Pandemia de Coronavirus, se requiere que los trabajadores que estén contagiados estén protegidos. No es posible comprobar donde se contagió la persona, pero evidentemente un trabajador o se contagió en el trabajo o camino a su lugar de trabajo, por ende las mutualidades deben hacerse cargo y cubrir los gastos asociados”.

El oficio establece, además, que sólo en los casos en que pueda establecerse la trazabilidad del contagio y que este ocurrió en el trabajo, recién ahí se podrá considerar como de origen laboral aplicándose los beneficios de las Ley 16.744.

Finalmente, el legislador afirmó que “este es un oficio absolutamente desconectado de la realidad que vive el país y el mundo. Frente a este hecho que afecta al mundo, debemos preocuparnos de la salud del trabajador y de su familia, y no de donde se contagió. Me parece irónico lo que hace este oficio y pediría que el Superintendente de Seguridad Social explique cómo un trabajador puede “acreditar la trazabilidad”. No podemos dejar a los trabajadores al servicio de las Isapres. Yo creo sinceramente que el sistema de mutualidades es vergonzoso y no resiste más”.