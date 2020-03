De acuerdo a la Intendente Geoconda Navarrete los casos positivos no han aumentado, aunque enfatizó que “día a día vamos a ir teniendo más muestras”. Vacunación contra la influenza alcanza el 46% de la población objetiva.

Coyhaique.- Un total de 73 muestras se han enviado hasta el Instituto de Salud Pública en Santiago desde la región de Aysén con motivo del COVID-19.

Según explicó la Intendente Geoconda Navarrete hasta hoy lunes “tenemos un total de 73 muestras tomadas en la región. De ellas, tenemos 27 exámenes con resultado negativos, en espera de 45 otros exámenes y no han habido más casos positivos; solamente se mantiene como único caso positivo el que afectó al turista británico en Tortel”.

Eso sí, la representante del Mandatario recalcó que “día a día vamos a ir teniendo más muestras. Esto porque como estamos en Fase 4 hoy día las condiciones han cambiado; una persona con síntomas, fiebre, tos o algunas otras recomendaciones que pueda señalar un médico, se le recomienda inmediatamente que concurra al centro de salud más cercano para practicarse el examen, poder descartar o bien iniciar el proceso de aislamiento”, dijo.

Respecto de las barreras sanitarias, la máxima autoridad regional indicó que “hoy día tenemos barreras que bordean todo el acceso y límite de la región, como también algunas de forma intracomunales. Tenemos 13 barreras a la fecha ya que ayer (domingo) se sumó una a Raúl Marín Balmaceda”, todas ellas cuentan con personal de salud, de Orden y Seguridad, quienes además de solicitar el control de temperatura, revisar el Carnet Sanitario, de trazabilidad y tránsito de origen de los pasajeros.

En esa misma línea, el doctor Franklin Fournier pidió calma a la comunidad ya que hasta ahora “no ha habido nuevos casos positivos” agregando que lo peor que nos puede pasar es “no estar preparados”.

Por lo mismo, Fournier aclaró que se está trabajando de forma conjunta con el municipio de Coyhaique y las Juntas de Vecinas para “buscar un lugar de descargos de los pacientes menos complejos del Hospital de Coyhaique para que estén esas camas disponibles, en caso que se requiera, no es porque lo estemos esperando”, precisó.

Tortel y Frontera

El próximo domingo se cumple la cuarentena epidemiológica en Tortel. Sobre cómo se ha llevado a cabo ese proceso fue bien calificado por la Intendente, quien señaló que “no hemos tenido nuevos casos positivos de Coronavirus incluso, no se han tomado más de dos muestras, las cuales salieron negativas” agregando que “el abastecimiento de comida, gas, medicamentos y atenciones de salud están funcionando permanentemente. Destacar el comportamiento de los vecinos, quienes han acatado las recomendaciones de la autoridad sanitaria y de seguridad por su propio bienestar y como autoridad quiero insistir en el autocuidado”.

Desde el ejecutivo también aclararon respecto de rumores sobre la detención de algunos camiones en la frontera con Argentina, la autoridad dijo que “se iniciaron las gestiones por parte de Cancillería y Pasos Fronterizos y que hoy estaría subsanada. De ellos habían cuatro camiones que venían a la región de Aysén y esperamos que sigan su tránsito normal”.

Vacunación

Otro tópico abordado por la intendente Geoconda Navarrete fue sobre el proceso de vacunación contra la influenza. En tal sentido fue clara es señalar que “a la fecha llevamos un total de 19.864 dosis aplicadas, de un total de 43 mil dosis en la región según el público objetico. El porcentaje de avance a la fecha en una semana es del 46%”.

También comunicó que a contar de hoy se inició la vacunación en los niños, iniciándose el proceso en el Jardín Infantil Gabriela Mistral de Coyhaique.