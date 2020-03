Aysen.- A las medidas ya tomadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para proteger a los Adultos Mayores en el marco de la contingencia por Covid-19, como el cierre adelantado de los diálogos ciudadanos de ‘El Chile Que Queremos’, la suspensión de la Consulta en Rapa Nui y la elección de los Consejeros Indígenas de Conadi, entre otros, también se sumó la eventualidad por el Toque de Queda.

“Esta es una situación complicada para Personas en Situación de Calle porque en esta emergencia no tienen donde refugiarse y pernoctan en la vía pública, por ello hemos trabajado en conjunto con el personal policial y de las Fuerzas Armadas, que están resguardando la seguridad durante la noche, para que se interioricen de su condición como por ejemplo lo que implica control de identidad, que no será posible en todos los casos, por no contar con la cédula o porque no recuerdan su número de RUT. Por eso solicitamos una consideración especial”, explicó la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, Dominique Bräutigam.

En esta instancia lo más común es la identificación por nombre y apellido, puntualizó la autoridad que especificó otros puntos de protocolo. “Si la persona en situación de calle resulta ser un caso sospechoso, de probable contagio, o caso confirmado de COVID-19, deberá ser traslado a uno de los Centros destinados por el Ministerio de Salud para el manejo de cuarentena y aislamiento”.

Desde la Secretaría Regional Ministerial se comunicó que existe una lista oficial de Personas en Situación de Calle de cada región, que son quienes están registrados en los programas del Ministerio, que está a disposición de la Intendencia, Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas. También se ha considerado como abordar los lugares de pernoctación en donde siempre quienes allí duermen guardan algunas pertenencias y se pidió evaluar en el momento si es necesario sacarlos de ahí.

En la Región de Aysén, mientras rige el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe entre las 22:00 y 05:00 horas, se han efectuado traslados de Personas en Situación de Calle a la Hospedería del Hogar de Cristo, tanto en Coyhaique y Puerto Aysén.

“Es importante destacar que hemos tenido una coordinación permanente con el Hogar de Cristo, el Centro de Referencia y la Municipalidad de Coyhaique, por lo que implica la emergencia sanitaria para proteger a sus respectivos usuarios y a las Personas en Situación de Calle del contagio de coronavirus”, finalizó la Seremi Bräutigam.

Respecto de otros protocolos para proteger a las Personas en Situación de Calle durante la emergencia por COVID-19 se determinó también:

1. Prohibir las visitas a Centros residenciales, hospederías y Centros de referencia.

2. Los Centros diurnos funcionarán tres horas por día para que las personas puedan alimentarse, bañarse, con un máximo de 5 personas simultáneamente.

3. Y se suspenden asambleas y reuniones de más de 5 personas.