Quienes ingresen a la región deberán presentar pasaporte sanitario y declaración jurada, a objeto de verificar condición de salud y residencia en la región.

Aysen.- A raíz de la puesta en marcha de la resolución N°202 exenta del Ministerio de Salud, que señala la urgencia que los habitantes del país se mantengan en sus domicilios particulares habituales; la Secretaría Regional Ministerial de Salud habilitó un sitio de descarga para todas aquellas personas que – registrando domicilio en Aysén- puedan acceder al documento que les permita una autorización sanitaria para ingresar a este territorio.

La información la dio a conocer la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres, quien manifestó que esta instancia busca agilizar y flexibilizar la forma de ingreso a la región para aquellas personas que por distintas circunstancias hoy se encuentran en otras regiones. “Con la puesta en marcha de la resolución N°202 que establece que cada persona deberá mantenerse en su primera residencia. Queremos informar a los habitantes de Aysén, que por una u otra razón se encuentran fuera de la región y quieran retornar a ella. Que en la página web de esta secretaría ministerial, http://www.seremidesaludaysen.gob.cl/ (informa a la comunidad) se habilitó un banner donde se podrá descargar una declaración jurada que les permita acceder a la región de Aysén. Mientras que el pasaporte sanitario, lo podrán obtener a través del sitio web www.c19.cl, la cual deben completar con sus datos personales, sin omitir o falsificar información”.

Por otra parte, explicó la autoridad sanitaria, para los turistas que se encuentren en la región, se solicita puedan descargar en la misma página web de la Seremi de Salud, un Certificado de Residencia Temporal en Aysén, el cual también tendrá una vigencia hasta el próximo 31 de marzo. Quienes no cumplan esta disposición arriesgan sanciones penales y multas que podrían alcanzar las 1.000 UTM.-

Finalmente, es importante señalar que este documento es solo de uso para las personas que se encuentren retornando a la región. De igual modo, no tiene validez, si en la aduana sanitaria que existe en los accesos a la región, la persona no presenta su pasaporte con información de declaración jurada ( www.c19.cl ) y el funcionario a cargo del puesto de control, considera que su estado de salud no es el indicado para acceder al territorio.

Finalmente, es importante mencionar que todas las personas que provengan de regiones con transmisión activa del virus, serán puestas en cuarentena en sus residencias; no obstante, de presentar síntomas de COVID-19, será derivado a un centro de cuarentena especial.

Para mayor información, pueden contactarse al correo electrónico jefegabineteseremi11@redsalud.gov.cl