Durante la jornada de este martes, algunos empresarios cereceros de la Chile Chico sostuvieron un encuentro con el Alcalde Ricardo Ibarra, el administrador municipal Omar Ruiz y el director de obras Christopher Saigg, con el fin de poner a disposición su maquinaria para que sea utilizada en labores de desinfección de la ciudad.

Chile Chico.- Uno de los participantes en esta reunión, Patricio Villagra, explicó que, “nosotros somos del grupo de cereceros de acá de la ciudad y de acuerdo a la contingencia que se está viviendo en el país y en el mundo entero, estamos preocupados de mantener nuestro pueblo limpio. Es por esa razón que nos estamos juntando para comenzar el tratamiento de desinfección del pueblo, ya que, lo que tenemos que hacer como chilechiquenses es estar preparados para que cuando nos toque enfrentar esta pandemia sea de la mejor manera posible”.

Otro de los empresarios cereceros de la “ciudad del sol”, Rubén Escalona, puso en valor poder reunirse con la autoridad y coordinar acciones preventivas en bien de la comuna.

“La reunión fue bien provechosa porque el Alcalde estuvo llano a recibir nuestra propuesta y gracias a Dios no tenemos acá gente contagiada con el virus, pero nos queremos preparar en el momento que nos toque poder desinfectar el pueblo. De esta forma pretendemos ayudar a la comunidad, para que estén con la seguridad de que estamos trabajando nosotros como cereceros en conjunto a la municipalidad y colaborar con esto que se nos viene. La idea es trabajar en primera instancia acá en Chile Chico y poder derivar nuestra maquinaria en conjunto a la municipalidad a las otras localidades como Guadal, Bertrand y Mallín, todo de la misma forma, porque la idea es no dejar zonas sin desinfectar”.

Sergio Navarro, agregó que ya se están contactando con otros cereceros de la zona, ya que, “la idea es poder reunir la mayor cantidad de maquinaria, para poder fumigar el pueblo y así tratar de desinfectar si es que la enfermedad llega en algún minuto, ojala que no, pero si llega que sea lo más débil posible o que afecte a la menor cantidad de personas dentro del territorio. Esa es la idea de nosotros como cereceros, aportar con un granito de arena a la comunidad mediante maquinaria como un nebulizador o turbo, para fumigar las calles y que la municipalidad nos coloque el producto para desinfectar el pueblo”.

Finalmente, el Alcalde Ricardo Ibarra, agradeció la voluntad y disposición de los empresarios cereceros para con la comunidad, ya que toda medida que colabore en la prevención del contagio por coronavirus, es muy bienvenida.