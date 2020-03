Ante la inminente posibilidad que surjan nuevos casos de contagiados por coronavirus Covid-19 en Aysén, el diputado Miguel Ángel Calisto se comunicó con el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, para reiterarle la importancia de contar pronto con más equipos de ventilación mecánica.

Aysen.- Según el legislador, “hemos reforzado las gestiones con el Ministro de Salud, particularmente para agilizar la llegada de ventiladores mecánicos para la región. Hay quince ventiladores comprometidos desde nivel central, los que aún no llegan. Por eso estamos apoyando al Servicio de Salud en las gestiones para agilizar este envío.

El diputado agregó que “tenemos una cobertura de 22 camas UTI actualmente, y se proyecta llegar a tener unos 200 enfermos graves. El problema se puede dar si la salud de esos pacientes se complica al mismo tiempo, lo que significaría que se podría atender a algunos, y otros no”.

“Es urgente contar con estos quince ventiladores, junto a las otras 22 camas UTI tendríamos 37 unidades habilitadas. Sin embargo, esto claramente esto no es suficiente. Necesitamos evitar ese tipo de situaciones, anticiparnos. Para eso requerimos más ventiladores mecánicos, y como lo he dicho reiteradamente, más equipamiento médico para enfrentar esta emergencia. Aysén es sumamente vulnerable, en el sentido que estamos aislados, tenemos pocos médicos, pocos equipos y una infraestructura insuficiente”, afirmó.

En relación a la decisión de disponer del ELEAM de Coyhaique para albergar a posibles contagiados, Calisto señaló que “me parece muy bien que se haya acogido nuestra propuesta, porque esta es una infraestructura que tiene una capacidad para 70 camas y con toda la certeza y comodidad para atender pacientes”.

Finalmente, el parlamentario declaró que “se agradece además la disposición del grupo 10 de la FACH para traer más de dos toneladas de insumos médicos, los que sin duda son de gran ayuda para enfrentar esta emergencia. Sin embargo, creo que se puede hacer un esfuerzo mayor y tener más equipamiento, especialmente más ventiladores mecánicos para los contagiados cuya condición sea grave”.