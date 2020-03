De acuerdo a lo informado, mientras se sostenía una reunión en Caleta Tortel el día 14 de marzo de 2020, se hizo público el resultado positivo de contagio por Covid-19 del primar caso en la región de Aysén, por lo cual se decidió dar término a dicha reunión y los asistentes regresaron a sus lugares de origen, quienes en su gran mayoría recibieron instrucciones de sus empleadores e inclusos licencias médicas debido al riesgo de contagio y propagación de la enfermedad que hoy lleva más de 1.000 personas contagiadas y 3 fallecidos en nuestro País.

Tortel.- Entre los participantes de dicha reunión, se encontraban varios Consejeros Regionales, entre ellos Jorge Abello, representante de la Provincia Capitán Prat, quien es uno de los que ha debido acatar la medida de cuarentena preventiva domiciliaria instruida desde el día 14 de marzo luego de retornar de Caleta Tortel, quien comento “Lo que extraña y molesta a la comunidad es el doble estándar del Gobierno y sus Autoridades ante esta situación, el mensaje de prevención y a quedarse en casa es para todas las personas, por tanto es un riesgo sanitario y una irresponsabilidad cuando desde la Gobernación Provincial no se acata y tampoco se instruye la medida de cuarentena preventiva domiciliaria para sus funcionarios que estuvieron en Tortel. Se borra con el codo lo que se escribe con la mano, y el Gobierno pierde credibilidad en su vocería de prevención con un efecto importante para la población local”.

Haciendo eco de la preocupación que han manifestado diversos habitantes de Cochrane, el Ex Gobernador de la Provincia de Capitán Prat, Jorge Calderón Núñez, señaló “Como ex Autoridad de la Provincia, y dado los reiterados llamados telefónicos donde se me ha transmitido la preocupación por parte de vecinos de Cochrane, siento la obligación de hacer un llamado a la Autoridad a adoptar las medidas que extrañamente se les pide a la población, pero no se aplican en su propia repartición. Lo sucedido es de conocimiento público en Cochrane, se trata de funcionarios que luego de regresar de Tortel han seguido participando de reuniones con el riesgo que esto puede traer, esto se ha trasmitido a las autoridades y no ha habido ningún tipo de respuesta”.

En este mismo sentido, Calderón Núñez expresó: “El llamado es a velar por el bien superior de la comunidad, la población está molesta, se pierde credibilidad y se pone en riesgo la salud de la población. Yo espero que esto se entienda con altura de miras, esto no es una opinión ni una crítica, es un llamado a que se cumpla con la norma más mínima que está pidiendo la Autoridad Sanitaria y los expertos en Salud, sobre todo cuando se ha confirmado el primer caso local en nuestra región y que se desprende del caso de Caleta Tortel”

Por último, el Consejero Abello enfatizo “acá no se trata de generar pánico o adoptar una actitud alarmista, pero ya vimos negligencia similar en la región de la Araucanía y sus consecuencias, no queremos lo mismo en nuestra Región y Provincia. Lo sucedido es de amplio conocimiento de las Autoridades, Ministro del Interior, la Intendenta Regional y Gobernador Provincial, esperamos que se tomen las medidas que correspondan, pero por sobre todo, no vuelva a ocurrir mayúscula irresponsabilidad”