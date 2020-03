El parlamentario destacó que la Seremia de Salud y el SSA Aysén han dado los pasos correctos para lograr contar con una infraestructura e implementación adecuada, para enfrentar este tema.

Valparaiso.- “Lo más importante, y donde deben concentrarse las prioridades, es la salud de las personas”. Así lo afirmó el senador David Sandoval, al referirse al actual escenario que enfrenta el país y particularmente la región de Aysén, en relación al impacto que ha tenido el Coronavirus, COVID19.

En ese contexto, es que el parlamentario indicó que tanto desde la propia Seremía de Salud, la dirección de Servicio de Salud Aysén como de los propios hospitales se están haciendo todas las gestiones para lograr contar con la implementación necesaria. “Aquí la urgencia está relacionada con el equipamiento de camas críticas y he estado al tanto de este proceso. Y hemos requerido al Servicio de Salud todas las gestiones conducentes a que esta dotación se realice a la brevedad posible”, señaló.

Y es por ello que Sandoval explicó que existe el compromiso formal por parte del Subsecretario de Redes Asistenciales de enviar a la región dichos insumos. “Sabemos que se están despachando una serie de insumos hacia la región y tenemos el formal compromiso del subsecretario Arturo Zuñiga de hacer la remisión pertinente de una dotación complementaria de camas críticas para atender, eventualmente una emergencia que se pudiera presentar”, puntualizó.

El legislador resaltó que hay que estar preparados ante las implicancias que tiene esta pandemia, valorando de paso las acciones que el Gobierno Regional de Aysén está llevando adelante. “Me parece muy bien que el Gobierno Regional, junto con el esfuerzo que se va a hacer desde el Minsal con la remisión de camas críticas con los ventiladores mecánicos, se haya logrado coordinar la asignación para la compra directa de equipos en este sentido. Sabemos que hoy día hay serios problemas de mercado, pero hay que estar preparados en este escenario”, destacó.

“Creo que la Seremia y el Servicio de Salud han dado los pasos correctos para lograr contar con una infraestructura y una implementación adecuada”, agregó.

Por otro lado, el senador David Sandoval dijo que también es importante, considerando que la prioridad hoy en la región es la salud, llamar permanentemente al compromiso colectivo de todos los habitantes de la región para ser parte del cuidado de este proceso. “De nosotros depende que esto no nos golpee”, indicó.

Así también, el parlamentario se refirió a lo que sucede en Caleta Tortel, a partir del próximo levantamiento de la cuarentena. “Nos alegramos de sobremanera del levantamiento de cuarentena en la comuna de Tortel que concluyó sin ninguna otra persona contagiada, a pesar de la interacción directa que tuvieron con los pasajeros del crucero. Esto también significa volver a la normalidad en esa comunidad, que salga una cantidad de importante de personas que no eran de la comuna y que necesitan volver a sus lugares de origen, lo mismo también trabajadores que estaban allí en algunas obras”, precisó.

Sin embargo, lamentó el segundo contagio detectado en el Hospital Regional de Coyhaique. “Sé que se han tomado las medidas, así me lo comunicó el propio director Jaime López, a objeto de minimizar cualquier riesgo de que este contagio genere una condición más complicada en el hospital”, afirmó.

Con todo, a juicio de Sandoval, en la región se están tomando los pasos adecuados para enfrentar este tema, insistiendo en que hoy “la mayor prioridad es la salud de las personas, y acoger por parte de la comunidad, las instrucciones que emanen desde el ministerio de Salud para asegurar el éxito en esta situación”.

“La responsabilidad es de todos, tenemos que ser parte activa de este tema y ese es el llamado que hacemos permanentemente a la comunidad”, concluyó.