El legislador hizo un llamado al Gobierno a que “no abandone” a las zonas extremas.

Coyhaique.- Ante la falta de camas y ventiladores mecánicos para enfrentar un posible aumento sustancial de los contagiados por Covid-19, el diputado Miguel ángel Calisto aseguró que “Aysén es la región menos preparada de Chile para enfrentar esta pandemia”, por lo que instó al Gobierno a descentralizar recursos y preocuparse de las zonas extremas.

Según el diputado Calisto, “aunque en estos momentos no tenemos una gran cantidad de casos en Aysén, lo más probable es que esa cifra va a aumentar. En el hospital Regional de Coyhaique, donde se atienden casos de todas las localidades de la región, tenemos 26 camas, entre UTI, UCI, UCIN y UTI pediátrica con ventiladores mecánicos”.

“Este equipamiento claramente es insuficiente tomando en cuenta la gravedad de la crisis que enfrentamos. Por eso el llamado es a que el Gobierno se ponga las pilas con las zonas extremas, que no las abandone, que dejemos de ser el patio trasero y dejen de tomar decisiones sólo mirando lo que sucede en Santiago y en la zona central”, declaró.

El legislador agregó que “en el Hospital Regional no tenemos UCI pediátrica, tenemos serios problemas de equipamiento médico, faltan especialistas y hasta hace poco ni siquiera teníamos un avión ambulancia de forma permanente a la región para llevar los casos más críticos a otras zonas”.

Finalmente, el diputado Calisto reiteró que “también necesitamos el cierre total de la región, para así evitar que lleguen nuevos casos desde otras partes del país, como así también evitar las aglomeraciones que se generan en el aeropuerto. Hay que actuar rápido, porque el clima que tenemos en Aysén, sumado a la contaminación, son factores que pueden hacer más difícil la lucha contra el Covid-19”.