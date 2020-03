Intendente además informó que la SUBDERE transfirió a cinco municipios de la región dineros por $170 millones para bono a personas que realizan labores de higiene y limpieza. Hasta el viernes se habían enviado 121 muestras al ISP.

Caleta Tortel.- Luego de que el ministerio de Salud anunciara el levantamiento de la cuarentena para la localidad de Caleta Tortel, los esfuerzos del Gobierno se centraron en cómo hacer de forma efectiva, segura y oportuna la evacuación de los cerca de 90 turistas que completaron los 14 días de aislamiento.

Ello, según detalló la Intendente Geoconda Navarrete, ya está establecido e informado al alcalde Bernardo López –tras la realización de un COE comunal por parte del gobernador Gustavo Márquez-a fin de generar tranquilidad en la población residente (500 personas aproximadamente).

“Entre las personas que serán evacuadas en las próximas horas vía aérea, están 27 extranjeros quienes han mantenido comunicación con sus respectivos consulados, para salir a Balmaceda mañana domingo en horas de la tarde junto al resto de las personas evacuadas”, dijo Geoconda Navarrete.

Eso sí, la ejecutivo recalcó a la comunidad tortelina que “si bien ya no están bajo cuarentena, deberán continuar con el distanciamiento social, adoptar todas las medidas preventivas de higiene y evitar acercarse a otras personas con la finalidad de mantener esta condición. Recordemos que desde que se tomó la medida, en Tortel no hubo ningún otro caso positivo y que se enviaron sólo dos muestras las cuales resultaron negativos”, recordó.

Por su parte, la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, precisó que durante la jornada del viernes “se inscribieron todos los pasaportes sanitarios, tanto para los turistas como los trabajadores de Icafal, para que durante el transcurso de hoy y mañana puedan abandonar la región”.

En cuanto a los casos, desde el gobierno precisaron que a la fecha se han despachado al ISP un total 121 muestras, de las cuales 94 han salido negativas. Falta por conocer 25 exámenes.

Cuarentenas

En la actualidad existen dos tipos de cuarentena: La obligatoria y las preventivas. Lo anterior según indicó la autoridad sanitaria de la región de Aysén.

Según explicó Alejandra Valdebenito “hoy día la fiscalización está focalizada en la cuarentena obligatoria. ¿Quiénes tienen que hacer esta cuarentena obligatoria? Todos los COVID-19 positivos además, los contactos estrechos que estuvieron con este COVID positivo y estos son notificados por los epidemiólogos y el equipo de la autoridad sanitaria del Servicio de Salud y tercero, las personas que provienen y han regresado a la región, pero que han tenido en los últimos 14 días un historial de haber estado fuera del país, cualquier país sea su procedencia”.

La preventiva en tanto, la deben adoptar las personas que lleguen a la región “por motivos laborales, vacaciones o por estudios; todos ellos deben hacer su cuarentena preventiva, estar en sus hogares, no mantener contacto con su familia a menos de 1 metro y medio, manteniendo la distancia social, no compartir el baño ni utensilios para alimentarse”, explicó.

SUBDERE

Mediante Fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y con la gestión de la Intendencia de Aysén, se entregará una suma de un millón 69 mil pesos a cada uno de los trabajadores de los servicios de recolección de residuos y/o barrido de calles, en los municipios en que está externalizada esta labor.

En la región de Aysén son cinco comunas que podrán generar este pago: Coyhaique, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Cochrane y Puerto Río Ibáñez. En total son más de $172 millones que serán distribuidos entre 161 trabajadores que realizan labores fundamentales para el aseo y ornato de nuestras ciudades barriendo calles, choferes y peonetas de camiones de basura.

“Buscando la forma de llegar a nuestras familias, sobre todo las más vulnerables, a través de la Subsecretaria de Desarrollo Regional se hicieron todos los esfuerzos para poder pagar anticipadamente el bono a personas que trabajan en la recolección de basura. Este es un bono que tradicionalmente se pagaba en mayo pero que en esta oportunidad se adelantó a marzo; se han hecho la transferencia a los municipios para que ellos lo puedan pagar a sus trabajadores”, dijo.

Para hacer efectiva la entrega de estos fondos las municipalidades tendrán que realizar a través de un convenio la distribución de estos recursos a las empresas que realizan los servicios de retiro de desechos domiciliarios y servicios de barridos de calle, para que sea entregado en forma íntegra a sus trabajadores.