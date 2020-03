Parlamentario destacó el bono que entregará 50 mil pesos a familias vulnerables, además de medidas dirigidas a las Pymes, señalando que la administración del presidente Piñera “está haciendo todos los esfuerzos para llegar con una batería de apoyo” que atienda las demandas.

Aysen.- “El Gobierno ha entendido que esta crisis hay que enfrentarla de manera global, a pesar de los problemas financieros y económicos a consecuencia de la movilización social, a nivel nacional”. Así lo afirmó el senador David Sandoval, al referirse a las medidas que está proponiendo implementar la administración del presidente Sebastián Piñera, frente a las consecuencias que acarrea la pandemia del coronavirus, COVID19, en nuestro país.

En ese sentido, Sandoval valoró que el Gobierno esté remitiendo un paquete de medidas que van en directo beneficio de las personas, entre ellas, un bono de apoyo a las familias más vulnerables, así como medidas complementarias en apoyo de las Pymes, recalcando la necesidad de que exista una inyección directa hacia el bolsillo de las personas. “Está el bono complementario (aprobado por el Senado, el viernes 27 de marzo) de $50 mil pesos, así como el programa de apoyo para mantener las actividades de las pequeñas y medianas empresas, que son muchas en nuestra región y que se están viendo afectadas por esta pandemia. Son medidas razonables”, señaló, valorando de paso la puesta en marcha del pago del bono de calefacción en la región, “que beneficia a 28.500 personas”.

Y esto, ante la legítima la preocupación que existe entre quienes se dedican a actividades independientes y que, a causa del Coronavirus, se han visto aproblemados en sus ingresos. “Quiero hacerme parte de planteamientos de representantes de algunas actividades económicas. Hay mucha gente que vive el día a día con diferentes actividades. El otro día me llamaban choferes de taxi de Puerto Aysén, no dueños de los vehiculos, y que evidentemente al no tener servicio de transporte, los deja en una condición muy precaria; para qué decir la gente que realiza labores independientes y que hoy se ve fuertemente limitada”, señaló.

Para el parlamentario, si bien se está en una situación de conmoción e inquietud, cree que se deben todos los esfuerzos para lograr, dentro de lo posible, superar esta crisis sanitaria en el menor lapso de tiempo, reiterando que la prioridad hoy es la salud, la prevención y el cuidado, de lo cual “todos somos parte”. “El Gobierno está haciendo todos los esfuerzos para llegar con una batería de apoyo. No olvidemos que el bono que se va a entregar de $50 mil pesos, es por cada carga familiar, por lo tanto, va a significar un sumplemento importante para muchas de las familias vulnerables de nuestra región”, subrayó, agregando que “esta es una política que se está aplicando en todos los países que se han visto afectadas por esta pandemia, considerando que estamos en una situación compleja y extrema”.

Junto con esto, el legislador insistió en que “tenemos que estar detrás de las instrucciones sanitarias para procurar que la región no se vea impactada mayormente con este drama, y si pasa, estar lo mejor preparados para hacer frente a esa realidad”.

Por último, el senador Sandoval dijo que ha estado en permanente contacto todos quienes de una u otra forma tienen que ver con la puesta enb macha y acciones vinculadas con esta panemdai. “Nos hemos reunido con la autoridad sanitaria, el Servicio de Salud Aysén, con los directores de los hospitales, realizando gestiones directas con organizaciones gremiales y con entidades que nos están requiriendo antecedentes e informaciones. Ese es el trabajo que tenemos que hacer hoy en día, trabajo que dicho sea de paso estamos coordinados con la misma senadora Órdenes”, concluyó.