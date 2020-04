El vicepresidente nacional de la colectividad, Camilo Jiménez manifestó que harán llegar la propuesta al Comité Político de La Moneda y valoraron el trabajo liderado por la Intendenta y de los equipos de Salud.

Coyhaique.- Tras confirmarse el tercer caso positivo de COVID-19 en la región y las medidas anunciadas para algunas regiones, el vicepresidente nacional del Partido Regionalista Independiente (PRI), Camilo Jiménez manifestó que no obstante las medidas en la región han ido buena dirección, el gobierno debe apurar la decisión del cierre Aysén para prevenir un eventual aumento de contagios a causa del flujo de personas que continúan ingresando desde otras regiones, poniendo en riesgo un eventual colapso del Hospital Regional.

Al respecto, el vicepresidente del PRI, Camilo Jiménez manifestó que “valoramos el esfuerzo que desde el nivel regional están realizando los Municipios transversalmente junto al Consejo Regional, el Ejército, los equipos de salud y limpieza de las comunas que están en primera línea y la labor de Mesa Social COVID-19 que está encabezando la Intendente, Geoconda Navarrete y la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, ambas han escuchado a todos los actores, generando una red de apoyo relevante en estos momentos y han enfrentado 24/7 hrs esta compleja situación”.

En esa línea, el dirigente del Regionalismo añadió que “las medidas progresivas en nuestra región han ido en la dirección correcta desde lo ocurrido en Caleta Tortel y ante el tercer caso confirmado como positivo e importado dado que provenía desde Los Lagos, sin duda, creemos que es momento de que el gobierno extreme las medidas que se están tomando día a día en especial con la Región de Aysén, estamos a tiempo de prevenir un aumento que pueda colapsar nuestro Hospital Regional y la red asistencial antes de la llegada del inverno”.

“En relación a los tres casos que hemos tenido hasta el momento en la región, se ha tenido la ventaja de que los equipos de epidemiología han logrado obtener su trazabilidad y eso permite controlar el eventual contagio entre las últimas personas en contacto con los infectados, pero no queremos lamentar situaciones de mayor preocupación y más vale prevenir con decisiones que permitan disminuir el flujo de personas que ingresan a la región y limitar el tránsito para garantizar el abastecimiento, es decir, el gobierno debe apurar la decisión del cierre de las vías de ingreso áreas, marítimas y terrestres. Propuesta que desde nuestro partido, haremos llegar también a La Moneda dado que es una decisión, lamentablemente centralizada”, aseveró Jiménez.

Emplazamiento a la industria salmonera

Sobre el antecedente de que el tercer caso en la región se dio por el ingreso de un trabajador proveniente de la Región de Los Lagos y que debía cumplir funciones durante estas semanas, también los Regionalistas solicitaron un mayor compromiso a la industria y llamando a disminuir la movilidad que generan acotándose en actividades que sólo sean esenciales.

“La industria salmonera ha generado bastantes recursos en la región y por ello deben también tener un compromiso con nuestra gente, poniendo una pausa en las actividades que no son esenciales en su rubro y limitando por un tiempo el ingreso de trabajadores provenientes de otras regiones. Urge que sean conscientes de los riesgos a los que están exponiendo a la región frente a una pandemia que tiene a diversas localidades en profunda preocupación y frente a lo que pueden hacer bastante para colaborar”, enfatizó Camilo Jiménez.