Con un total de 15 barreras sanitarias desplegadas en los diversos puntos de ingreso de la región, además de estrictas medidas de prevención para la entrada y salida de Aysén, contando entre ellos sólo el ingreso a residentes, la obligatoriedad de llevar su pasaporte sanitario y la cuarentena obligatoria impuesta por 15 días en la localidad de Tortel, así como la sugerencia de cuarentena preventiva a todos aquellos que se les haya permitido arribar a la región; han sido algunas de las medidas que han logrado mitigar la propagación del temido Covid-19.

Coyhaique.- “Tanto a nivel regional como nacional estamos dando una dura pelea contra el Covid-19. Como Gobierno Regional, liderados por nuestra Intendente Geoconda Navarrete, hemos desplegado un gran número de recursos tanto económicos como humanos para contener de la mejor manera esta pandemia que nos azota”; asegura la Seremi de Gobierno, Tatiana Fontecha.

Para la vocera, la poca propagación del virus, comparado a otras regiones del país, se debe al trabajo mancomunado del ejecutivo regional con los diversos servicios pertinentes.

“La llegada de este virus a nuestro país y a nuestra región es algo que nos tiene muy preocupados y ocupados como gobierno; hemos podido desarrollar una forma de trabajo conjunto con los diversos actores relacionados para controlar esta crisis sanitaria, ya sea entre el ejecutivo regional, los gobernadores locales, municipalidades, etc. Con este trabajo mancomunado es que hemos obtenidos buenos resultados en la región de Aysén con sólo tres casos confirmados”.

Tal como lo señala la autoridad, en la región de Aysén se han toma más de 150 muestras de las cuales 131 han resultado negativas, estando a la espera de otros 16 resultados, manteniendo como confirmado los 3 casos positivos, incluyendo al ciudadano ingles que fue trasladado fuera de la región.

“Obviamente no todos nuestros esfuerzos son suficientes, pero seguimos trabajando para adelantarnos a los hechos tomando las precauciones necesarias. A nivel país somos una de las regiones con los índices más bajos de contagio y eso ha sido el reflejo de un trabajo que hemos llevado adelante con una operación logística a gran y pequeña escala, con medidas muchas veces impopulares pero efectivas y que nos han llevado a buenos resultados, cuya trazabilidad nos ha permitido conocer las líneas de contagio y tomar las acciones adecuadas”.

Esfuerzos Nacionales

Desde el ejecutivo central también se han tomado diversas medidas para mitigar el impacto social y económico que la pandemia del Covid-19 ha producido en nuestro país. A nivel epidemiológico las medidas sanitarias impuestas por el ejecutivo se han redoblado, apuntando a controlar la evolución de la pandemia en Chile, disminuir los desplazamiento entre regiones y garantizar el cumplimiento de cuarentena en personas diagnosticadas.

Además el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha desarrollado medidas paliativas frente al impacto económico-social que esta crisis sanitaria nos sitúa; medidas como la postergación del pago de servicios básicos como la luz, el agua potable y alcantarillado, y el asegurar la conectividad a internet para clientes pertenecientes al 40% de los hogares más vulnerables.

A esto se le suma la presentación del plan económico de emergencia, que supera los US$11.750 millones para proteger el empleo y las Pymes; y estos últimos días se anunció el veto que prorroga el pago de permisos de circulación.

Para la vocera regional “El gabinete del Presidente ha generado mediadas que tiene como objetivo tres pilares fundamentales; proteger la salud y vida de los chilenos, asegurar abastecimiento y servicios esenciales y proteger los empleos, los ingresos y las Pymes. Nuestro presidente Piñera, consiente de las necesidades que trae esta pandemia, y frente al duro escenario en el que nos desenvolvemos, ha generado una serie de medidas para poder mitigar el impacto social y económico del coronavirus”.

Para finalizar, la seremi explicó que “Hemos redoblado esfuerzos, hemos trabajado día y noche para proteger a nuestra gente tomando las medidas necesarias y adelantándonos a los hechos. Pero nada de esto tiene sentido si la gente, nuestra comunidad, no toma el peso a esta crisis sanitaria y no toma los resguardos necesarios que sus autoridades han establecido. Hago un llamado a todos los vecinos de Aysén, a cuidarse y tomar las precauciones necesarias; somos nosotros, entre todos, quienes tenemos el poder de frenar esta pandemia”.