El senador David Sandoval manifestó su respaldo al proyecto que flexibiliza el uso del seguro de cesantía en el contexto de emergencia a raíz del COVID19 en el país, pero consideró necesario que también se implementen medidas adicionales que atiendan, por una parte, los problemas de empleo y, por otro lado, entreguen mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Aysen.- En ese sentido, el parlamentario dijo apoyar las legítimas inquietudes expresadas por representantes de distintas entidades gremiales a nivel regional, entre ellas, la Multigremial y la Cámara de Comercio de Coyhaique, en relación a los alcances de la aplicación de esta norma. “Nos hacen ver respecto de lo que significan las obligaciones que subyacen a la aplicación de esta norma, particularmente con las cotizaciones en materia previsional y de salud. Por eso es importante que quede claro cuál es la obligación que le quedará a aquel empleador”, señaló.

Sandoval agregó que se deben considerar las condicones en las actualmente están funcionando muchas Pymes a nivel local y nacional, considerando que el 53% del empleo es generado por ellas. “Me decían que muchas (pymes) están ya en una condición enorme de precariedad de ingresos; muchos además no son dueños del bien que ocupan, lo que implica obligaciones adicionales”, puntualizó.

Por lo mismo, el legislador considera que el proyecto aprobado esta semana por el Senado, se hace parte de un problema relevante, pero “no con toda la fuerza e intensidad que quisiéramos todos”.

A su juicio resulta evidenteme que se tendrán que impulsar otras medidas, de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos relacionados con esta pandemia. “Los empresarios no solamente están en la región Metropolitana ni en las grandes ciudades”, enfatizó.

Y esto, ya que para Sandoval se tienen que considerar los factores que han impactado a las pymes en las regiones. “(Muchos) no son dueños de sus locales y tienen que asumir todas estas obligaciones, lo que es una carga adicional”, precisó.

Con todo, el parlamentario dice que “si queremos resguardar el 53% del empleo que produce este sector productivo, necesariamente vamos a tener que impulsar medidas que complementen estas decisiones y que ayuden a crear instrumentos más eficientes para hacer frente al salvaje del empleo y de las pequeñas y medianas empresas”.