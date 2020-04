La Subsecretaría de Previsión Social a través del Instituto de Previsión Social ha adoptado una serie de medidas extraordinarias que buscan proteger a los adultos mayores y a la comunidad en general, frente a la pandemia de Coronavirus, invitando las autoridades regionales a preferir los sistemas electrónicos, sobre todo, por parte de los adultos mayores, traspasando automáticamente ya a 2.800 personas en la región de Aysén a Cuenta RUT.

Aysen.- Ante la emergencia sanitaria a causa de la pandemia de Covid 19 que está viviendo nuestro país, las instituciones han debido enfrentarse día a día a nuevas situaciones y búsqueda de soluciones colaborativas, más aún, tratándose de uno de los grupos de riesgo, como es el caso de los adultos mayores.

En este sentido, la Subsecretaría de Previsión Social, a través del Instituto de Previsión Social, IPS, ha adoptado una serie de medidas extraordinarias que buscan proteger a los adultos mayores y a todos sus usuarios/as de la exposición al coronavirus, evitando el desplazamiento y aglomeraciones e impulsando el aislamiento social. Es por ello que las autoridades del sector hacen un llamado a los adultos mayores a preferir la modalidad de pago electrónico por este periodo y hasta que finalice la contingencia.

Región de Aysén: desde el 1 de abril 2.800 personas recibirán su pago vía Cuenta RUT

Entre estas medidas está el depósito automático de las pensiones a quienes poseen Cuenta Rut vigente, es decir, que haya tenido movimiento en los últimos 6 meses, lo cual corresponde a más de 2 mil 800 beneficiarios/as que hoy se cobran presencialmente. Esto les permitirá realizar transacciones directamente o retirar dinero en efectivo en la red de cajeros automáticos.

Otra de las medidas es que quienes no poseen un método de pago electrónico o una cuenta, recibirán junto al pago de su beneficio de abril una tarjeta activa de prepago Caja Los Héroes o una tarjeta Cuenta RUT, dependiendo de la institución donde cobren, a fin de facilitarles el cobro de sus beneficios.

Al respecto, la Seremi de Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, explicó, “desde el 1 de abril, a nivel nacional, un poco más de 600 mil personas recibirán automáticamente sus beneficios del IPS en sus Cuentas RUT, de ellas, un poco más de 270 mil son pensionados y en este sentido, agradecemos a nuestros adultos mayores de antemano su comprensión, sabemos que muchos no se adaptan a este cambio, pero lo hacemos para que no se expongan. A las familias les pedimos la mayor colaboración, para que esta nueva etapa sea lo menos compleja posible y para que ellos nos ayuden, desde el punto de vista tecnológico, a orientar a los adultos mayores con respecto a esta nueva forma de pago”, afirmó.

El Director Regional del IPS, Carlos Rodríguez, se refirió a las modalidades de pago y fechas, “Ante la emergencia sanitaria producto del coronavirus, el Instituto de Previsión Social ha estado tomando todas las medidas posibles para poder darle continuidad a los pagos de beneficios, de las pensiones, ya sea de los adultos mayores a través de las Pensiones Básicas Solidarias, las pensiones de las antiguas cajas y los beneficios tales como el Subsidio Único Familiar. En este sentido, hemos tratado de continuar con los pagos móviles rurales, sobre todo, ya que ellos son los más complejos de cambiar a un sistema de pago electrónico. Sin embargo, solicitamos al resto de la población, principalmente a quienes se pagan a través del Banco Estado y Caja Los Héroes, que puedan asumir una modalidad de pago digital. Para eso está la disponibilidad de obtener la cuenta RUT o una tarjeta de prepago de Los Héroes, con esos mecanismos la idea es que los pagos se realicen hasta el día 15 en el caso del mes de abril. Asimismo, las personas que sigan con pagos presenciales, pueden adelantar su pago y las fechas de pago están publicadas en la Caja Los Héroes, pero la idea es que, al 15 de abril, se haya pagado a todas las personas que reciben estos beneficios”.

Como se mencionó, se adelantaron los pagos de pensiones para quienes todavía mantienen la modalidad de pago presencial y tiene fecha de pago en la segunda quincena. Por ejemplo, quien tiene fecha de pago el 16 de abril, se adelanta su pago al 2 de abril; el del 20 de abril, se adelanta al 3 de abril; el del 21 de abril se adelanta al lunes 6 de abril y así sucesivamente. El propósito es que todas las pensiones del mes estén pagadas al 15 de abril 2020. Para las personas que tienen fechas de pago dentro de la primera quincena de abril, se mantiene el día indicado de pago.

Cabe señalar, que los pagos presenciales del IPS se realizan a través de Banco Estado en Aysén, Chile Chico y Cochrane. En tanto que, en Coyhaique, los pagos se encuentran a cargo de Caja Compensación Los Héroes.

Además, en el caso de las personas beneficiarias del IPS que ya tenían como forma de pago el depósito en alguna en cuenta bancaria, esta modalidad seguirá funcionando con total normalidad.

A quienes deseen cambiar su modalidad de pago, lo pueden realizar en www.chileatiende.cl o en www.ipsenlinea.cl.

Pagos móviles y canales de atención

La Seremi Andrea Ponce junto al Director Regional Carlos Rodríguez, se trasladaron a la comuna de Cisnes para acompañar el pago móvil de Puerto Cisnes y Puyuhuapi, para apoyar los casos más complejos, conversar con adultos mayores sobre la posibilidad de pago electrónico y ver en terreno las medidas de seguridad y salud que la autoridad sanitaria contempla para este tipo de actividades, como es la distancia mínima entre personas de un metro, los horarios diferenciados entre el pago a pensionados y otros usuarios, entre otras.

Además, Rodríguez añadió, “En el caso de los pagos móviles rurales, hoy hemos desarrollado el de Puerto Cisnes, entendemos y compartimos totalmente las aprensiones de la municipalidad, en el sentido de que se pudiesen producir exposición y aglomeraciones que fueran contrarias a las normas sanitarias. Por lo mismo, desarrollamos el pago en un gimnasio, un lugar amplio, a fin de mantener las distancias sociales, el flujo de las personas fue muy adecuado para desarrollarlo y analizando cada situación especial, se desarrolló algunos pagos a domicilio a aquellos adultos mayores postrados que tenían problemas para poder recibir su pago. Con esto tuvimos un pago mucho mayor de lo que se realiza en la localidad normalmente, alcanzando prácticamente un 90% de los pagos”.

Tal como comentó el Director Regional, a las personas mayores de 80 años o quienes estuvieran enfermos o postrados y no tuvieran un apoderado, se les realizó su pago en su domicilio.

Finalmente, las autoridades afirmaron que la situación de la pandemia por coronavirus requiere de flexibilidad y de colaboración entre todos los sectores, ya que día a día van variando las situaciones y existiendo nuevos desafíos y, de igual modo, hay que buscar soluciones que vayan en beneficio de la comunidad. Por ello invitaron a informarse constantemente por los canales oficiales, tanto de Chile Atiende, www.chileatiende.cl, Fono Consulta 101 y las redes sociales twitter, Facebook e Instagram de ChileAtiende y MintrabAysen.