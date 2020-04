Cereceros y Municipalidad adelantan proceso de sanitización de la comuna, este lunes después de las 22 horas, se realizará esta labor por todas las calles de Chile Chico.

Chile Chico.- Luego de conocerse la información del séptimo caso de COVID – 19 confirmado en la región y que corresponde a un vecino de Chile Chico, una comuna que hasta ahora no presentaba contagios de coronavirus, se activaron las alertas ciudadanas y fueron los propios dirigentes vecinales que solicitaron una reunión con el Alcalde Ricardo Ibarra, con el fin de enfrentar esta situación en conjunto.

El edil junto con explicarles a los dirigentes sociales que él como autoridad comunal y el Concejo Municipal en pleno han requerido a la autoridad militar y de Gobierno se adopten medidas preventivas, este petitorio no ha sido escuchado. Ahora, está dispuesto a seguir junto a la comunidad exigiendo que se cierre la comuna y evitar mayor propagación de esta pandemia.

Además, el Alcalde Ibarra, puso en valor el trabajo y compromiso de los dirigentes, indicando también que los protocolos de las autoridades regionales deben funcionar.

“Esperamos que esos protocolos que tanto se demoran, donde uno espera recibir la información con mayor rapidez, con más claridad, lleguen de manera oportuna y los vecinos también puedan tener esa información de quien corresponda. Hay que aclarar también que en este caso la autoridad la constituyen el Jefe de la Defensa Nacional en la región, la Intendenta y los Gobernadores, el Alcalde y los Concejales no tenemos las mismas facultades ni las atribuciones que en un estado normal podríamos tener. O sea, nosotros hemos planteado, casi exigido el tema de la cuarentena total, pero tampoco nos han escuchado. En realidad decir también que, lo que ya se hizo mal no se va a corregir, pero si debemos prever que no se vuelva a repetir, ya que siempre han hablado de los protocolos, como se debe actuar y finalmente en la práctica no se está cumpliendo lo que se dice que se va a hacer, porque tenemos a todo el pueblo colaborando pero si los protocolos funcionaran como se debe, esto no pasaría”.

Jorge Olivero, presidente de la junta de vecinos Villa Los Jardines, manifestó que como dirigentes se ponen a disposición de las autoridades para poder trabajar mancomunadamente.

“Lo que nosotros estamos buscando como junta de vecinos, como agrupación, es prestar nuestros servicios a las autoridades locales para ver todos juntos de qué manera podemos frenar el crecimiento de este virus acá en Chile Chico. Nuestra ciudad cambió, es otra la forma en que tenemos que vivir, las condiciones cambian, por lo tanto, es interesante que todos estemos informados. Hoy pedimos audiencia con el Alcalde, solicitamos que estuvieran todas las autoridades, el Gobernador se excusó que hay que seguir los protocolos. Si esperamos los protocolos vamos a tener más personas contaminadas de aquí a que se cumplan los famosos protocolos, nosotros como comunidad tenemos que actuar antes”.

La falta de comunicación entre el ejecutivo, los representantes de la comunidad y de los vecinos ha sido muy escasas, al respecto, Jaime Pradenas, presidente de la junta de vecinos la Unión, afirmó que, “nosotros somos un pequeño grupo de una población, no podemos tener Skype, videos llamadas, la única forma de nosotros es acercarnos y que ellos nos abran las puertas, nos entreguen un espacio, unos minutos de orientación, que es lo que nosotros desde hoy necesitamos. Estamos viendo los pasos a seguir para darle tranquilidad a nuestros vecinos, porque hoy hay una familia que esta con el virus y así van a venir hay que tenerlo claro, porque no se tomaron las medidas. La única forma de salir de esto es estar unidos y prevenir como corresponde”.

En la actualidad las redes sociales son muy importantes para estar en contacto con familiares y amigos, pero también es un instrumento tecnológico que muchos utilizan para generar odiosidad, denostar a las personas y atacar duramente a otros, sin medir consecuencias. Por ello, y ante el primer caso positivo en la comuna de Chile Chico, tanto la autoridad local como lo dirigentes hicieron el llamado a ser cautos en los comentarios, a no agredir, a tener mucho cuidado en lo que se hace y dice en contra de esta familia, ya que, ahí también hay niños que podrían estar siendo afectados por todo este ambiente de agresividad creado por algunos.

“Hoy tenemos las poderosas redes sociales, donde ahí se puede escribir todo lo que uno quiere muchas veces y lamentablemente se ven algunas opiniones que son bastante agresivas con respecto a este tema. Por eso es que fue muy bueno que nos juntáramos como dirigentes vecinales y que podamos hacer un llamado a la gente a la calma y también el apoyo a esta familia. Así mismo, llamamos a las autoridades para que no ocurra nuevamente esto, porque podría seguir viniendo gente de empresas donde se producen contagios, así es que, llamamos a los vecinos que deban realizar cuarentenas a que sean muy cuidadosos con eso, porque esto está comenzando, no sabemos cuánto va a durar y es un problema grave que tenemos que enfrentarlo entre todos y unidos”.

El Alcalde y los dirigentes vecinales de Chile Chico fueron enfáticos en recalcar el llamado a las autoridades que correspondan a extremar las medidas preventivas, que eviten al máximo la propagación del coronavirus, también a informar oportunamente a la ciudadanía, a las autoridades locales y trabajar coordinadamente con todos, porque “es la única forma de enfrentar esta pandemia”.

Además, se informó que debido al primer caso confirmado en la zona, los empresarios cereceros junto a la Municipalidad de Chile Chico, han decido adelantar el proceso de sanitización de la comuna, iniciando esta labor este lunes 6 de abril, después de las 22 horas en la “ciudad del sol”.