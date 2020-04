Mediante uso de tecnología remota con la aplicación del programa zoom, autoridades gubernamentales coordinan trabajo, dan a conocer avance en licitaciones y obras en el territorio, continúan difundiendo protocolos sanitarios y planifican proceso de reactivación económica en la región de Aysén, post Pandemia de coronavirus.

Coyhaique.- Mediante el uso de tecnología remota y la aplicación del programa zoom, los Gobernadores de las provincias de Coyhaique Pablo Galilea, Aysén Manuel Ortiz, Capitán Prat Gustavo Márquez y de General Carrera Mauricio Quercia sostuvieron una reunión con los Secretarios Regionales Ministeriales de Obras Públicas, Néstor Mera y de Vivienda y Urbanismo Diego Silva, oportunidad en la que coordinaron trabajo conjunto e informaron el estado de avance en las licitaciones y obras que se desarrollan en el territorio, junto con reiterar los protocolos y cuidados sanitarios que se deben aplicar y planificar el proceso de reactivación económica en la región de Aysén, post Pandemia de coronavirus.

Al respecto, el Gobernador de la provincia General Carrera Mauricio Quercia indicó “esta es una instancia de trabajo muy importante para poder mantener la información al día y hacer seguimiento a los proyectos y a las obras que se están ejecutando en las cuatro provincias de la región de Aysén, a través del Ministerio de Obras Públicas como del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sabemos que hay licitaciones que van a tener que posponerse un plazo determinado producto de las circunstancias sanitarias y del estado de catástrofe, pero también sabemos que no hay obras que se vayan a paralizar o presupuestos que no se vayan a ejecutar dentro de lo que está programado. Entonces, como gobernaciones a través de esta instancia pudimos conocer el estado de las obras en cada una de las provincias y planificar el proceso de reactivación que vamos a tener con posterioridad a esta Pandemia de coronavirus. Esta es una herramienta muy importante que queremos seguir desarrollando y vamos a invitar a los Servicios del Estado a conversar, a aclarar dudas y a conocer en detalle las acciones que realicen a corto y mediano plazo, los planes de acción para la superación del momento actual y la marcha en la ejecución de las obras y acciones que emprende el Estado en las provincias. ”

Por su parte, el SEREMI del MOP destacó que en la Cartera de OOPP se está trabajando en diversas líneas de acción. “Primero internamente nuestros trabajadores han recibido los protocolos sanitarios emanados de la autoridad sanitaria para su protección y hemos implementado teletrabajo y turnos para poder atender a nuestros usuarios y mantener la conectividad regional; así como también, hemos implementado medidas a través de nuestra Dirección de Contabilidad y Finanzas para garantizar la continuidad operacional de pagos a contratistas, consultores y proveedores del MOP a nivel nacional y con ello contribuir a mantener la cadena productiva nacional.Por otro lado, nos hemos reunido con las empresas contratistas para entregarles el protocolo sanitario e informarles los resguardos que deben tener los trabajadores para no contagiarse de coronavirus en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, en la ejecución de las obras y en los sectores en donde estamos construyendo obras para no afectar a la comunidad. Como Ministerio de Obras Públicas debemos garantizar el funcionamiento de las obras en la región y para ello, se les exige a las empresas cumplir con el protocolo de la autoridad sanitaria, de la Dirección del Trabajo y circulares del MOP que aumentan las exigencias sanitarias a las empresas con el objetivo de evitar contagios de coranovirus. Hoy nos encontramos generando reuniones con los cuatro gobernadores de la región para informarles el estado de avance de nuestras licitaciones y obras, debido a que son áreas especialmente sensibles para la región de Aysén, junto con definir la planificación del año 2020 que va a ser un año bastante especial respecto a los tiempos de trabajo y la ejecución de muchas obras en la región. Entendemos que este y el próximo mes tendremos un proceso de trabajo un poco más lento, sin embargo sabemos que una vez terminada esta condición de pandemia que estamos viviendo, nuestro Ministerio será uno de los llamados a tirar fuertemente el carro de la inversión pública y el desarrollo regional”.

En tanto el SEREMI de Vivienda y Urbanismo destacó “esta instancia de trabajo es muy importante. Nosotros en el Ministerio de Vivienda estamos trabajando bajo estrictos estandares de prevención, estamos tomando todos los resguardos posibles, nuestros funcionarios estan utilizando la vía del teletrabajo y hemos identificado áreas críticas de los diferentes departamentos que no pueden parar. Estamos trabajando a toda máquina, no queremos paralizar ninguna obra, hemos estado en coordinaciones con las constructoras y con la Cámara de la Construcción para que todo siga en orden hasta que la autoridad sanitaria decrete lo contrario, así que estamos tranquilos. Fue una grata reunión en donde estamos ocupando todos los medios electrónicos que tenemos para enfrentar esta crisis sanitaria del coronavirus”.