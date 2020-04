El pasado 02 de abril el Juzgado Mixto de Cochrane desarrolló una audiencia de control de detención y formalización de un imputado por el Ministerio Público como autor del delito de lesiones menos graves y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar, Ilícito perpetrado en la comuna de Caleta Tortel.

La audiencia de formalización, desarrollada vía video conferencia con las partes y vía teléfono por la magistrada Javiera Alarcón Zurita decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y el arraigo nacional. Además, el imputado, de acuerdo con lo informado, debe hacer abandono inmediato de la vivienda que compartía con la víctima; y cumplir con la prohibición absoluta de acercarse a la ofendida, domicilio, trabajo, estudios o cualquier otro lugar en el que ella permanezca o se encuentre.

La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Magaly Pardo Jaramillo valoró la acción del Juzgado Mixto, dado que en tiempo de trabajo a distancia, debemos continuar fortaleciendo las acciones que protejan a las víctimas “ Como hemos observado el confinamiento y el estrés producto de la crisis sanitaria que estamos viviendo, no puede ser una señal de que el Estado no está atento y ejerciendo las acciones que protegen la vida de las mujeres víctimas de violencia. Valoramos enormemente el esfuerzo de la magistrado de Cochrane, quien puso la tecnología a disposición del cumplimiento de la justicia. No podemos dar señales de qué por el hecho de no tener trabajo presencial, los hechos de violencia quedaran impunes y las mujeres desprotegidas, por el contrario, hoy como ministerio de la mujer y la equidad de género y los sectores que corresponden velamos más que nunca porque estos hechos no sucedan y así las mujeres sepan que no están solas en esto” Señaló la autoridad regional.

De acuerdo con el Plan de contingencia dado a conocer por el Ministerio de la Mujer. Refuerzo de turnos del teléfono de Orientación de Violencia contra la Mujer 1455, número gratuito y confidencial que asegura la atención y orientación oportuna las 24 horas del día y los 7 de la semana, junto con desplegar canales de atención remota y presencial para casos que requieren de atención urgentes en los Centros de la Mujer y continuidad de atención en casos de violencia extrema, además de asegurar la atención en las Casas de Acogida y la coordinación continua del Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF) son parte de las medidas que aplican a la región de Aysén y todo Chile. No obstante, la invitación de la Seremi de la Mujer es a que todos nos volvamos una red de apoyo, especialmente a familia y amigos cercanos quienes deben estar atentos en este periodo tan complejo para toda la población y donde las mujeres están espacialmente vulnerables.