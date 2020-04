Tras conocer la decisión del Gobierno de suspender la entrega de canastas individuales de alimentación a los niños beneficiarios de los programas de Alimentación Escolar de Junaeb, aduciendo que se inicia el periodo de vacaciones, el diputado Miguel Ángel Calisto envió un oficio al Ministro de Educación donde solicita formalmente que se reponga este beneficio.

Aysen.- Según el legislador, “es una pésima señal la que está dando el Gobierno, porque precisamente son las familias más vulnerables las que más están sufriendo las consecuencias económicas de la situación actual, al no tener trabajos estables y no poder generar el dinero que les permite vivir el día a día debido a las medidas para controlar la pandemia”.

“El 18 de marzo el Gobierno instruyó que se comenzaran a entregar estas canastas individuales de alimentación. Ahora que se determinó adelantar las vacaciones, deciden suspender este beneficio. Lamentablemente, no se trata de un periodo normal de vacaciones, sino que estamos frente a una emergencia sanitaria, donde se requiere prestar especial atención en las familias más vulnerables”, señaló el legislador.

Calisto señaló que “por estos motivos, le envié un oficio al Ministro de Educación para pedir que se revierta esta decisión. Si es necesario recortar recursos para enfrentar esta crisis, hay que buscar otras alternativas, pero no podemos dejar sin desayuno y almuerzo a niños que en sus casas no tienen qué comer”.

Finalmente, el legislador indicó que “esta crisis sanitaria debemos enfrentarla tomando todas las medidas, pero no podemos afectar a quienes más necesitan la ayuda del Estado, a los más vulnerables, en este caso, los niños beneficiarios de los programas de alimentación Escolar de Junaeb”.