La Asociación Regional de Municipalidades exigen a las autoridades a tomar medidas para proteger a los vecinos.

Aysen.- Los alcaldes de la región se manifestaron inconformes con las medidas adoptadas de la industria salmonera, quienes están poniendo en riesgo a los trabajadores y comunidades. A pesar de que las empresas tomaron la decisión de traer trabajadores solo por vía marítima, siguen rotando un gran número de personas.

La semana pasada se confirmaron 3 casos de covid-19 en la región de trabajadores salmoneros. El día de ayer, lunes 06 de abril, se solicitó una evacuación desde el fiordo Cupquelán de 14 personas debido a la sospecha de uno de ellos a tener síntomas del virus.

“Hacemos un llamado a las autoridades a ponerse firme con las empresas salmoneras y la entrada de trabajadores desde fuera de nuestra región, el 70% de los casos provienen de esta industria. Esamos importando casos de empresas que de manera irresponsable siguen trayendo gente sin las medidas sanitarias correspondientes. La región de Aysén tiene una fragilidad muy grande de infraestructura hospitalaria, debemos cuidar a todos nuestros vecinos para evitar que se expongan a la enfermedad”, dijo el Presidente de la AREMU, Marcelo Santana.

Además, el edil de Rio Ibáñez, agregó que, si las autoridades no toman medidas serias, las industrias no podrán operar en la región. “Los vecinos están muy preocupados de cuidar a sus familias y comunidades, son ellos quienes comenzarán a tomar medidas y no dejarán a las empresas realizar su trabajo”.

El alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, emplazó a las empresas salmoneras a “tomar conciencia con sus compatriotas y den una muestra de humanidad y humildad”. “Hoy día el sacrificio lo hacemos todo, no veo porqué la industria del salmón tiene que quedar exenta de esta obligación moral y obviamente humana que debemos tener todos nosotros con nuestra gente”.

“Me parece que la industria del salmón debe dar un paso al costado, tomar medidas que den garantía a la ciudadanía de que no van a continuar trayendo personas a la región y de esa manera, no arriesgar el contagio masivo en una región que en términos sanitarios tiene una tremenda vulnerabilidad”, añadió.

Patricio Ulloa, alcalde de Cochrane, manifestó la importancia de tener un cordón sanitario en la región de Aysén. “Esta solicitud nace ya que las empresas salmoneras siguen ingresando a la región de Aysén ningún control y sin compromiso con la región y sus habitantes. Por eso hoy más que nunca, el gobierno debe tomar decisiones drásticas para la región. Tenemos una condición de aislamiento que puede ser una ventaja, pedimos a la autoridad nacional que se declare y se decrete un cordón sanitario”.