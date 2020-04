Provenientes de diversas localidades de la Patagonia como Futaleufú, Puerto Cisnes, Puerto Aysén, Coyhaique, Puerto Ibáñez y Villa Cerro Castillo, estudiantes de primer año de carreras técnicas y profesionales del Campus Patagonia UACh se conectaron desde sus hogares con la Semana de Nivelación.

Esta iniciativa estuvo dirigida a jóvenes que ingresaron principalmente a través de programas y vías inclusivas, como PACE, Propedéutico y Ranking 850. Entre ellas, la estudiante Constanza Cea, alumna de Pedagogía en Enseñanza Básica con Menciones, quien participó activamente de todas las jornadas virtuales y destacó esta experiencia como un espacio de integración al Campus Patagonia UACh. “Me gustó mucho la iniciativa que tuvo la Uinversidad, fueron muy movidos, me gustó que me enseñaran y apoyaran aunque sea a distancia. Al principio me daba miedo, no sabía como iban a ser las clases, las tareas y los compañeros, pero con los días me fui sintiendo muy cómoda. Aunque no estuvieramos presentes, virtualmente lo disfruté mucho, entendí en detalle la materia de matemáticas y en clases de TIC’s aprendimos programas como por ejemplo a usar Excel, que me sirvió mucho”, comentó la estudiante PACE.

Clases y talleres de lenguaje, química, inglés, matemáticas y TIC’s, dictados principalmente por docentes universitarios, formaron parte de la programación académica de esta actividad desarrollada durante los primeros días de abril y liderada por el Programa de Acompañamiento y Acceso a la Educación Superior, PACE UACh; y la Unidad de Apoyo al Aprendizaje de esta casa de estudios.

En ese contexto, el Director del Campus Patagonia UACh, Alejandro Reyes Pinto, destacó que, dada la contingencia sanitaria que enfrenta el país, “asumimos el desafío de generar estos espacios de aprendizaje virtual, para resguardar a nuestra comunidad universitaria y continuar impartiendo la formación académica profesional y personal a nuestros estudiantes”. Junto con ello, anunció el apoyo que entregará la Universidad Austral de Chile para facilitar la conexión virtual de los y las jóvenes: “sabemos que provienen de diversas localidades del territorio regional y también de fuera de nuestra región, nuestro propósito es llegar a cada uno y una con medidas de apoyo a la conectividad, que estamos promoviendo en nuestra plataforma”. Agregó también que “como sociedad enfrentamos un escenario complejo, con desafíos que nos obligarán a ser creativos y solidarios pàra resolver la dificultades que vayan surgiendo, pero quiero transmitir que nuestro compromiso es mantener los estándares de calidad que como institución de educación superior siempre nos ha caracterizado”.

Apoyo académico y psico-social

Esta experiencia de educación virtual contó con módulos académicos de nivelación en diversas asignaturas y también con instancias de apoyo psico-social, para abrir espacios de contención a distancia, los que estuvieron a cargo de los psicólogos Camila Rauld del Programa PACE UACh Campus Patagonia y José Miguel Rodríguez, de la Unidad de Apoyo al Aprendizaje.

“En el ámbito psicosocial, se trabajó en torno a dos grandes aspectos, por un lado las habilidades que se requieren para enfrentar este año académico virtual, donde los y las estudiantes van a tener que comenzar a gestionar su tiempo de una manera distinta y ser muy proactivos durante este proceso de aprendizaje. También llevamos a cabo un taller que se llamó ‘Volver a lo Humano’ donde compartimos experiencias liberadoras en torno a las vivencias de los estudiantes durante esta contingencia, una actividad de prevención del estrés psicosocial que se puede vivir al interior de los hogares dado el encierro”, relevó Camila Rauld, Encargada del área de Acompañamiento en la Educación Superior del Programa PACE UACh Campus Patagonia.

Durante estos días, se extendió una invitación a la promoción de estudiantes 2020 para participar e iniciar el año académico en formato no presencial el lunes 13 de abril, invitando a conectarse desde los hogares.-