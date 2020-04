Aysen.- Recientemente el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género dio a conocer cifras respecto el aumento en las llamadas al Fono 1455. Los datos señalan que, en marzo, a nivel nacional, estas aumentaron casi un 70% en comparación al mes de febrero.

Aysén, no está ajena a dicho fenómeno, informó la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género Magali Pardo Jaramillo, quien dio a conocer que en el contexto regional también existió un aumento en las llamadas al Fono Orientación Violencia contra la Mujer.

En términos cualitativos esta variación, explica la autoridad regional, no se relaciona necesariamente con un aumento en la violencia “Si bien se evidencia un considerable incremento en las llamadas, esto no es igual a un aumento en la violencia. Hay que ser cautelosos, ya que esta cifra sólo nos muestra el mayor uso de este mecanismo de orientación y apoyo. En este sentido, es relevante informar que teníamos muy bajo el porcentaje de llamadas regionales a este número previo a la crisis sanitaria, por lo que me permito reiterar, que hoy estamos más alerta de lo habitual ante posibles situaciones de violencia y, ocupándonos especialmente de desplegar todas las medidas de apoyo necesarias para contener y resguardar a las mujeres”

Con relación al Plan de Contingencia desplegado, se informó que tanto la Casas de Acogida como los Centros de la Mujer están funcionando de acuerdo con los protocolos de seguridad vigentes en el contexto de la crisis sanitaria, ya que el Servicio Nacional de la Mujer, SernamEG, fue nombrado por el Gobierno como “servicio crítico” en esta pandemia. Por lo tanto, a estas casas las mujeres que están en riesgo pueden acceder a través del 1455, ser derivadas desde las policías, la Justicia y cualquier otro servicio público de la Red de Protección.

Por su parte, la Directora Regional de SernamEG, Elizabeth Gutiérrez Eggers, dijo “queremos que todas las mujeres de la Región sepan que no están solas, que nuestros programas de atención están disponibles y por tanto pueden comunicarse para recibir orientación y apoyo vía remota a los centros de la mujer de Coyhaique y Puerto Aysén, además contamos con el dispositivo de seguridad atendiendo los casos graves de violencia. Nuestra preocupación debe extenderse a las redes de apoyo y por eso es importante el llamado a denunciar y no ser cómplices”

En relación con el Fono de Orientación 1455 se agregaron turnos extras para reforzar la primera acogida que dan los especialistas que atiendan las llamadas, derivando a centros de SernamEG cuando se requiera. Finalmente la Seremi de la cartera Mujer reforzó la información que hace unos días dio a conocer la Ministra (s) Carolina Cuevas “quiero señalar a todas las mujeres que como Ministerio estamos estrechamente coordinados con carabineros, como lo indicó la Ministra la institución policial impartió un instructivo al interior de su dotación indicando que cualquier mujer que esté en peligro o en riesgo por estar sufriendo violencia intrafamiliar y tenga que romper la cuarentena o el toque de queda, ya sea para ir donde un familiar, constatar lesiones o ir a una comisaría, va a ser acogida y sin consecuencias, ya que, se entenderá que está en una situación de emergencia”.