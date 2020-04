Aysen.- “Creo que un sistema, después de 40 años, requiere de ajustes y cambios. Ese fue el planteamiento principal realizado por el senador David Sandoval, durante el debate que se dio este martes en la Cámara Alta, en el cual se analizó el sistema de administración de pensiones – AFP, en el contexto actual que vive el país, debido al coronavirus, COVID19.

Sandoval recalcó en su intervención, que este tema concita mucho interés en la sociedad, recordando que ha estado permanentemente reunido con distintas organizaciones, precisamente para conocer los planteamientos y visiones que tienen sobre esta materia. “He tenido reuniones con la Unión Nacional de Pensionados (UNAP), que preside Francisco Iturriaga. A esto se suman reuniones, en el marco de los diálogos del Senado (organizados por la comisión especial del Adulto Mayor), en Santiago, Valparaíso y Coyhaique, además de encuentros regulares con gremios diversos, quienes han hecho sus planteamientos sobre el sistema y poniendo en el debate sus visiones”, indicó.

El parlamentario planteó la necesidad de llegar a algún resultado concreto y específico en el marco del debate, lo que a su juicio, pasa necesariamente por dejar de lado el diálogo de trincheras. “Creo que un sistema, después de 40 años, requiere de ajustes y cambios, yo creo que ahí hay consenso general. Y hay tanto consenso, que en el senado hay un proyecto de ley que busca perfeccionar el sistema, con todo el debate que eso pueda significar”, puntualizó.

Mirar el pasado para avanzar hacia el futuro

Pero, a juicio de Sandoval, para ver cómo se avanza en el proceso de construcción de una propuesta nueva, también se tiene que considerar lo que ha sido la historia de este sistema. “Hasta antes de la reforma del año 1981, en Chile existían 35 diferentes cajas, que otorgaban 52 regímenes previsionales distintos en el país. Era lo ideal? No; había que cambiarlo? Sin duda”, puntualizó.

Por lo mismo, insistió en la necesidad de sentarse en la mesa y buscar puntos comunes, para elaborar una propuesta que haga frente a las falencias que posee actualmente el sistema de AFP, más allá de algunos cambios que se han hecho en los últimos años. “Se requiere una revisión y probablemente se requiera profundos cambios. Y quizás ahí es donde habría que centrarse en la discusión en general, para evitar que estas oportunidades las transformemos en disputas de trincheras, donde al final no concluimos en nada. Y hoy, si algo se necesita, es precisamente un cambio”, agregó.

Y también, durante su intervención, el senador Sandoval se refirió a la actual situación sanitaria que afecta a Chile, dado los efectos de la pandemia declarada por COVID19, planteando que esto ha puesto al país en una disposición, sensibilidad y voluntad, que hasta hace poco tiempo era imposible de pensar. “Que hoy día el Estado se haga cargo de una clínica privada para la atención de salud, era (algo) extrañísimo (que se diera) hace un tiempo atrás. Y para qué decir de las baterías de propuestas que se han planteado, en cómo el Estado está asumiendo un rol distinto y protagónico (en relación a esta pandemia)”, señaló.

Por lo tanto, cree que existe la voluntad para dar con una propuesta concreta. “Cómo construimos estas soluciones y que no transformemos esta discusión entre ´lo de ayer y lo de hoy´, porque al final del día lo que tenemos que hacer es mirar hacia delante y ver cómo construimos una solución”, enfatizó.

“Sentémonos a conversar de qué manera vamos a llevar adelante la búsqueda de un sistema que se haga cargo y le dé a nuestra gente pensiones y jubilaciones que le permitan vivir dignamente, como se lo merecen”, agregó.

Consideración de propuestas

Adicionalmente, Sandoval se refirió a algunas propuestas complementarias, entre ellas, el seguro de Longevidad. “En Chile, las personas que tienen más de 80 años, es decir, la cuarta edad, son (cerca de) 417 mil personas. Y con la senadora Ximena Rincón conversábamos de un seguro para mayores de 85 años, que representa poco más de 300 mil personas”, indicó.

También, el parlamentario valoró lo relativo al seguro de dependencia, si bien éste solo hace referencia a las personas que presentan una dependencia severa, “habiendo diferentes grados de dependencia, de las que habrá que hacerse cargo”.

De igual manera, se refirió a la idea de retirar un porcentaje de las cotizaciones, dado el escenario económico que vive el país por el coronavirus, para lo cual estima se debería avanzar en una propuesta. “Quizás no el 5%, pero por qué no permitir a los cotizantes activos, en los próximos dos o tres meses, que no hagan esta cotización previsional y (luego) veamos cómo calculamos los fondos para que esto no se les transforme en una laguna. O a los trabajadores independientes, que cotizan por cuenta propia, que se les permita retirar parte de estos ahorros. Se han hecho formales presentaciones al Ejecutivo y el Ejecutivo tendrán que analizarlas y evaluarlas en su mérito, y establecer algunas sugerencias sobre este particular”, precisó.

Finalmente, el senador David Sandoval, reiteró que en un tema tan significativo, que concita tanto interés por parte de la comunidad, se requiere de un debate que privilegie la búsqueda de puntos de encuentro y sentarse en la mesa a dialogar y avanzar hacia las mejores soluciones. “Creo que si algo debemos hacer hoy, es construir la propuesta y solución que el sistema previsional necesita en nuestro país; después de cuarenta años, sin duda que tenemos que revisar el sistema”, concluyó.