La senadora de la Región de Aysén, Ximena Ordenes, aseguró que el Programa Habilidades para la Vida (HPV) de la JUNAEB mantendría su ejecución a nivel nacional tras el anuncio que hizo el Director Nacional del Organismo, Jaime Tohá, que dicho programa no tendría ningún recorte presupuestario como se había anunciado previamente por el Gobierno, pudiendo dar continuidad a la atención de niños, niñas y adolescentes en más de 185 comunas a lo largo del país.

Aysen.- En el marco de la Comisión de Infancia del Senado -en la que se contó con la presencia de Tohá así como de funcionarios de la JUNAEB para analizar el tema- la senadora Ordenes manifestó su preocupación sobre el recorte presupuestario anunciado por el Ministerio de Hacienda que afectaba una serie de programas que lleva a cabo dicha repartición pública, entre los que se cuenta el Programa “Habilidades para la Vida”.

Tras ello, Ordenes señaló que “hace un par de días recibimos en la oficina parlamentaria la inquietud, no solo de los trabajadores del Programa HPV de la JUNAEB, sino que también de muchos usuarios y representantes de comunidades educativas respecto de su continuidad”.

“El Programa HPV ya tiene dos décadas de existencia, donde trabajan más de 2200 funcionarios y funcionarias de las 15 regiones del país, y opera por lo menos en 185 comunas. Es un programa que tiene una alta valoración no solo en las comunidades educativas, sino también una evaluación positiva entre expertos en la materia, que lo que pretende no es otra cosa que promover el bienestar psicosocial y prevenir socioemocionales al interior de las comunidades educativas”, indicó.

La senadora Ordenes afirmó que el Programa “tiene que mantenerse, si vamos a hacer ajustes, o si el Gobierno pretende hacer ajustes presupuestarios, lo que hemos planteado al Ministerio de Hacienda es que no se puede partir por programas sociales y menos de la envergadura como lo es el Programa Habilidades para la Vida”.

La parlamentaria indicó que “en el día de ayer, a partir del trabajo que se ha realizado desde las Comisiones de Educación y de Infancia, donde participamos, nos entrevistamos directamente con el Director Nacional para abordar este tema, y se nos aseguró que este Programa no iba a tener ningún recorte presupuestario, primera buena noticia para dar tranquilidad a las familias y a los trabajadores de JUNAEB”

“Segundo, se nos indicó que durante los dos o tres días siguientes, la JUNAEB deberá informar oficialmente a los entes ejecutores, especialmente, a los municipios, Gobernaciones o Universidades que están a cargo de este programa en los territorios que no existirá recorte presupuestario y que, por lo tanto, se dará continuidad a un programa que todas y todos valoramos en nuestras comunidades educativas”, dijo la senadora Ximena Ordenes.