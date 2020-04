Como un tema preocupante calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la situación de miles de estudiantes universitarios a quienes se les está cobrando el arancel completo por sus estudios, siendo que producto de la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19, hace más de un mes que no tienen clases presenciales.

Aysen.- El legislador, quien fue dirigente universitario cuando estudió periodismo en Valdivia, señaló que “es un abuso que las universidades sigan cobrando el mismo arancel haciendo clases on line. La mayoría de los estudiantes ni siquiera han pisado la universidad en lo que va del año académico producto de la emergencia del Covid-19, por lo que no se justifica que sigan cobrando lo mismo, como si no pasara nada”.

Calisto agregó que “hay muchas familias que la están pasando muy mal con la pandemia, han debido cerrar negocios, restaurant y diversos tipos de emprendimientos. Es entendible que hayan gastos fijos asociados al arancel, como el sueldo de los profesores, auxiliares y paradocentes, pero también hay gastos variables que si implican un ahorro por parte de los planteles, como la luz, agua, gas”.

“A esto hay que sumarle que los propios alumnos están gastando más dinero, porque deben imprimir en sus casas, pagar internet e incluso compra de computadores para poder acceder a las clases online. También debemos concordar que la educación que se entrega vía internet no es la misma que la presencial”, declaró.

El legislador indicó que “esta situación incluso se agrava cuando se trata de jóvenes que salieron de sus regiones para ir a estudiar, como sucede en Aysén, donde muchos salieron a principio de marzo para instalarse e iniciar sus estudios. Producto de la pandemia y de las restricciones en los vuelos o incluso por las medidas sanitarias adoptadas, no han podido volver, por lo que aumenta aún más el gasto para esas familias”.

Finalmente, el Diputado miguel Ángel Calisto reiteró que “en estos momentos de crisis, las instituciones deben ser sinceras y reconocer cuáles son sus gastos reales, porque hay familias que están muy afectadas en lo económico, y no basta con el anuncio de flexibilizar los pagos, sino que también tienen que disminuir considerablemente el arancel”.