La iniciativa apunta a alumnos de escuelas, liceos y colegios subvencionados que no tengan acceso a la red.

Aysen.- Consciente de la situación de miles de niños que no pueden acceder a internet desde sus casas, lo que afecta claramente su proceso de aprendizaje durante la crisis sanitaria por el covid-19, el diputado Miguel Ángel Calisto presentó un proyecto de resolución donde se le pide al Gobierno que entregue a los estudiantes de escuelas municipales, liceos y colegios subvencionados un dispositivo que les permita concretar la conectividad a internet.

El proyecto solicita la implementación de las medidas necesarias que permitan la entrega inmediata de dispositivos para garantizar la conectividad a internet de todas y todos los escolares pertenecientes a colegios municipales y subvencionados de nuestro país.

Según el diputado, “se han implementado medidas de apoyo para guiar el proceso de aprendizaje de millones de niños y jóvenes que se encuentran en esta situación. Sin embargo, existen cifras que alcanzan hasta 380 mil escolares que ni siquiera tienen la posibilidad de tener acceso al contenido por no contar con conexión a internet”.

“Por ello, y atendiendo a las herramientas que nos otorgan nuestras facultades, presentamos el siguiente proyecto de resolución que pretende establecer la entrega inmediata de dispositivos que permitan facilitar la conectividad de internet a todos los estudiantes pertenecientes a establecimientos educacionales municipales y subvencionados”.

Finalmente, el legislador señaló que “la llegada del Covid-19 a Chile ha dejado en evidencia desigualdades que hoy nos obligan a resolver con celeridad. Esta crisis puede aumentar aún más la brecha entre la educación pública y la privada, por lo que hay que tomar las medidas necesarias para evitar esto”.