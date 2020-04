El edil de la comuna de Chile Chico hizo también un llamado al Gobierno a distribuir los recursos de manera equitativa para todas las comunas de la región.

Chile Chico.- El Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra Valdebenito, se refirió a la preocupante situación que vive la zona, incluso mucho antes de la emergencia sanitaria, principalmente con el tema de empleo y por ende el movimiento económico que hoy tiene a muchas familias en una difícil situación, debido a que el dueño o dueña de casa no cuenta con trabajo.

Ahora y a raíz de la emergencia sanitaria la situación en la “ciudad del sol” y las localidades del interior, se ha vuelto aún más compleja. Por ello, el edil espera que el Gobierno ponga atención en este tema y hace un nuevo llamado a que se reestablezca una mesa intersectorial pro empleo.

“¿Qué pasa con la política de empleo?, no solo tenemos los Fril, ya que a raíz de esta emergencia sanitaria vamos a tener a más personas que van a perder su empleo, como así también, los emprendedores locales tampoco van a tener ingresos. Porque no creo que todos tengan la capacidad económica para aguantar uno o dos meses sin recibir un peso, esa es la realidad, en una comuna chica como esta, no hay gente multimillonaria que pueda aguantar tanto tiempo sin trabajar y no recibir ingresos. La realidad es que, llevamos tres años y medio con una cesantía muy alta, entonces, no existe la capacidad como para decir, me aguanto hasta septiembre. Aquí tenemos que tener una mirada diferente, por eso vuelvo a pedir que se reestablezca esta mesa laboral, porque la situación ahora es peor”.

El Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra, insistió en lo que ha solicitado en reuniones presenciales, en documentos y vía telefónica a la Intendenta Geoconda Navarrete, en torno a que se establezca una política social en apoyo a las municipalidades, como así también, que los equipos económicos del Gobierno aceleren su gestión, para que cualquier ayuda a los territorios comunales llegue ahora, que es cuando se necesita.

“Vuelvo a pedirle a la señora Intendenta que dé señales claras, respecto a cómo va a ser la política social para apoyar a los Municipios y esperamos que ello sea rápido, ya que, cuando el Consejo Regional aprueba algún tipo de recursos, la dinámica administrativa en este servicio hace de que aproximadamente después de noventa días, recién estén disponibles los fondos en el Municipio y esto lo necesitamos ahora ya. Intendenta necesitamos además que apure a sus equipos económicos, porque cualquier ayuda que llegue sea ahora, ya llevamos más de un mes de anuncios y creo que ya no podemos esperar más. También, cuando se haga la distribución de recursos, esperamos que se haga con una mirada regional y que sea equitativo respecto a la realidad social y económica que viven todas las comunas”.

El Alcalde Ibarra, concluyó insistiendo en que la comuna de Chile Chico merece y necesita de manera urgente un respaldo del Gobierno, ya que, hay muchas familias que están viendo cada día más complejo el tema social y económico, donde el Municipio ha colaborado y lo sigue haciendo, pero, los recursos son limitados, enfatizó el edil.