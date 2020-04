La caja de compensación abrirá más de 100 sucursales este sábado y domingo entre las 9:00 y 16:00 horas para atender a todos los pensionados y beneficiarios IPS que aún no hayan acudido a cobrar su pensión. La entidad también hizo un llamado a preferir medios de pago digitales y respetar las medidas de autocuidado.

Aysen.- Con el objetivo de continuar con el pago de las pensiones de abril, Caja Los Héroes informó que abrirá sus sucursales este fin de semana para todos los pensionados y beneficiarios IPS que aún no hayan realizado su cobro, habilitando más de cien sucursales este sábado y domingo entre las 9:00 y 16:00 horas.

De esta forma, para la Región de Aysén estará operativa la sucursal de Coyhaique, ubicada en Roberto Horn 60, la cual atenderá tanto el sábado como el domingo.

Esta medida busca pagar las pensiones a quienes aún no han acudido a las sucursales, a pesar del adelantamiento de las fechas de pago anunciado por el Gobierno, donde se anticiparon los pagos de pensiones y beneficios estatales para la primera quincena de abril.

Junto con esto, la caja de compensación recordó la recomendación de preferir medios de pago digitales como la cuenta Prepago Los Héroes, que está siendo ofrecida a los pensionados y beneficiarios, en las mismas sucursales de pago Los Héroes, para así evitar que salgan de sus hogares en los próximos cobros. Cabe señalar que la tarjeta no tendrá ningún costo ni límite de transacciones hasta julio de 2020 y permitirá que los usuarios reciban su pensión a través de una transferencia para realizar con ella compras en el comercio, transferencias electrónicas y giros.

Es importante recalcar que, al momento de entregar la tarjeta de Prepago, se capacitará y orientará al pensionado respecto al uso correcto de este medio de pago.

Respecto a las medidas tomadas al interior de las sucursales, Caja Los Héroes recordó que se han tomado todas las precauciones para prevenir contagios, tales como la sanitización constante de sucursales, profundidad de limpieza de espacios compartidos y distintas acciones de seguridad para proteger tanto a pensionados como colaboradores. Además, tal como dictó la autoridad de salud, sólo se permitirá un máximo de 50 personas dentro de las sucursales, con el objetivo de mantener límites de concentración de personas en espacios cerrados. En ese aspecto, reiteró el llamado a la población para que respeten todas las medidas de autocuidado, como el distanciamiento entre personas y el uso de mascarilla.

Horarios de atención

Toda la información respecto a la apertura de sucursales por región, se encuentra disponible en el sitio www.losheroes.cl. Junto con esto, la caja de compensación tiene a disposición el callcenter 600 222 2999.

Para otras dudas respecto al proceso de pago de pensiones, como por ejemplo el abono a la cuenta rut, ingresar a la página web de Chile Atiende https://www.chileatiende.gob.cl/