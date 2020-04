En estos días de contingencia sanitaria se dejan ver muchas situaciones tristes y otras un tanto criticables, pero lo que más destaca entre los habitantes de la región de Aysén es la solidaridad, más aun en las pequeñas localidades. Muestra de aquello es, la confección de mascarillas por parte de adultas mayores de Chile Chico, las que serán entregadas a sus pares de Mallín Grande, Puerto Bertrand y Puerto Guadal.

Chile Chico.- Una de las personas que está elaborando este elemento de protección es, la presidenta de la unión comunal del adulto mayor, Eduvigis Díaz.

“Ciertamente para mí es muy grato poder aportar con un granito de arena a la situación que estamos viviendo todos, lo hago con harto cariño y aprecio por todos mis pares que no tienen o no pueden adquirir una mascarilla para evitar contagios o contagiar a otro. Cabe destacar que, esta labor la estamos haciendo con el apoyo de la oficina del adulto mayor de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, la cual siempre está apoyándonos en todo”.

Eduvigis Díaz, también quiso enviar un mensaje a toda la comunidad, principalmente relevando el auto cuidando, por la pandemia mundial del coronavirus. “Quisiera aprovechar esta instancia para enviar un mensaje a todas las personas que aún no hacen conciencia del momento que estamos viviendo, para que usen la mascarilla, cuiden su vida y la de los demás. La pandemia no respeta clase social ni religión, todos estamos expuestos, por favor cuidémonos”.

Las mascarillas confeccionadas por las adultas mayores de Chile Chico, ya fueron enviadas al interior de la comuna y serán las encargadas de las delegaciones en coordinación con la oficina municipal del adulto mayor, las que harán llegar estos elementos de protección personal a sus beneficiarios y beneficiarias.