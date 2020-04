Ministro de salud, Jaime Mañalich, señaló que la región de Aysén debe volver a la normalidad laboral y educacional.

Coyhaique.- El Presidente de la Democracia Cristiana de la región de Aysén, Marcio Villouta, salió al paso de las declaraciones del Ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien este domingo en una entrevista televisiva señaló que era partidario del retorno a la normalidad usando como ejemplo a la región de Aysén, asegurando que el riesgo de contagiarse hoy es prácticamente cero y que no hay sentido de que se mantenga en cuarentena, a lo cual la dirigencia del partido demócrata cristiano señalo que el hecho de no existir casos en los últimos días es debido a que la gente se está quedando en la casa, lo que se revertiría con la medida propuesta por el gobierno y por otro parte es que los casos que se pueden presenten en los próximos días en esta región será muy complicado ya que logísticamente sabemos que salir de la región es complejo.

“Experimentar con nuestra región y su gente es de lo más irresponsable que hemos visto en este gobierno, creen que somos reemplazable, desechables porque somos una zona extrema y además de pocos habitantes, lo digo ahora como padre de familia y como dirigente político, ¡no más! Este gobierno no da para más con su improvisación y prioridades, el poner al mercado y la economía por sobre las personas es la mayor bajeza posible”, señalo Villouta.

Si bien la Región de Aysén mantiene bajos niveles de contagio y hace 15 días no registra un nuevo caso para el dirigente de la Democracia Cristiana, no existen las variables suficientes y concluyentes para relajar las medidas sanitarias

“Hay una falta de sentido común enorme. Hoy no existe ningún antecedente sanitario, médico o de expertos, o de la Mesa Covid que recomiende aquello. Los protocolos internacionales señalan que debe existir la evidencia científica que muestre que la transmisión del covid está controlada, que los riesgos de brote hayan sido minimizados al máximo, que se manejen los riesgos de importación de casos de las comunidades que están comprometidas con la transmisión. Lo que está haciendo este Gobierno es irresponsable” finalizó.