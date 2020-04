Además la autoridad comunal hizo un llamado a atender el clamor ciudadano y decretar un cierre preventivo y cuarentena total para la Región de Aysén, “nuestro sistema de salud es altamente vulnerable ante un contagio masivo”, dijo.

Coyhaique.- Con una categórica crítica a las decisiones anunciadas por el Gobierno de Sebastián Piñera reaccionó el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala Canuman, quien en una conferencia de prensa manifestó estar en sintonía con la comunidad, trabajadores y gran parte de los alcaldes de la región y el país, por lo que no acatará los instructivos relativos al regreso de trabajadores a la atención presencial ni mucho menos el retorno a clases mientras no se garanticen condiciones mínimas de seguridad. De la misma forma el edil dijo que el discurso gubernamental es errático pues “por una parte llama a una supuesta normalidad, pero por otra corta convenios, deja trabajadores cesantes y limita beneficios sociales”.

Referente a una de las últimas medidas asumidas por el Presidente de la República, respecto al retorno de funcionarios públicos a la modalidad presencial de trabajo el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, fue enfático en decir que “es un tremendo error y falta de criterio, que demuestra que se hace valer más la actividad económica que la salud de las personas. Nuestros funcionarios tengan la tranquilidad que este alcalde no tomará esta instrucción porque este municipio no ha dejado de funcionar, seguimos con teletrabajo y lo mantendremos, entendiendo que estamos recién entrando al invierno, viene el complejo escenario de la contaminación y aún no llegamos al pick de la pandemia. Mientras no tengamos garantías mínimas de seguridad nosotros cuidaremos a nuestros funcionarios y también a nuestros estudiantes”.

En relación al retorno a clases, Huala Canuman explicó que “me parece que la gran mayoría de los alcaldes no va a acatar la disposición que está tratando de imponer el Ministerio de Educación, la autoridad debe entender que las condiciones no están dadas y como sostenedores del sistema de educación municipal tenemos la responsabilidad de velar por la salud de nuestros alumnos, funcionarios y nuestra comunidad. No podemos mandar a la muerte a nuestra gente, parece que este gobierno está sacrificando a la clase trabajadora, a la que todo los días pone el hombro, para proyectar una falsa normalidad y una supuesta buena gestión del gobierno”, dijo el alcalde de la Capital Regional.

Alejandro Huala, además manifestó su rotunda molestia hacia al gobierno por cuanto no sólo se han ido bajando salarios a trabajadores de programas que se ejecutan por convenio con el Estado, sino que incluso se han informado del cierre de programas. “Por una parte el gobierno dice que volvamos a la normalidad pero cierra el programa 4 a 7 que deja a 6 trabajadores cesantes quienes cuidaban a los niños y niñas desde las 16,00 a las 19,00 horas en cada colegio. Esto ya lo notificó Sernameg, ¿cómo vamos a regresar a la normalidad? y ¿cómo regresan los alumnos al colegio si se corta un programa eminentemente social?. Insisto se le está echando mano a los trabajadores, se están bajando sueldos mientras tanto no hemos visto ninguna acción de este gobierno que vaya a buscar los recursos donde sobran, donde los dueños de Chile, los propietarios de las grandes cadenas”.

Finalmente, el alcalde de Coyhaique, reveló los datos obtenidos en la encuesta online que se desarrolló durante la semana pasada donde de las 7.610 personas que la contestaron un 96% se manifestó de favor de decretar una cuarentena total para la Región de Aysén. “Levantamos esta encuesta de opinión porque le hemos manifestado en distintos tonos a la primera autoridad regional que si llegara existir un contagio masivo de esta pandemia nuestro sistema de salud simplemente no daría abasto, existen 15 respiradores artificiales para adultos y 7 para niños, por eso nos molesta tanto lo que dijo el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, que debemos retornar la normalidad, da la impresión que el gobierno quiere que el 80% de la población se contagie y no sabemos si eso es un análisis o es lo que va a propiciar el gobierno”.