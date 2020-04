Debate de la iniciativa se retoma este martes en la comisión de Vivienda de la Cámara Alta, de la cual Sandoval es su presidente.

Aysen.- Este martes, la comisión de Vivienda del Senado, retomará el debate del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de Integración Social y Urbana, el cual, a juicio del presidente de dicha instancia, senador David Sandoval, requiere de un nuevo enfoque, en consideración a la realidad social que vive el país, a partir del coronavirus.

“Creemos que este proyecto, en el marco de la pandemia, adquiere una dimensión distinta”, señaló el parlamentario, agregando que ya no basta solo con los catastros y cifras de viviendas en condición de precariedad, sino que ahora hay que avanzar hacia una nueva mirada del tema. “Hoy hay que pensar no solo en cantidad, sino que también en la calidad de lo que se va a construir, lo que involucra entender que la realidad social, económica y la urgencia de realizar soluciones adecuadas, tiene una dimensión nueva, de la que tenemos que hacernos cargo”, indicó.

Para Sandoval es fundamental pensar tanto en la solución habitacional propiamente tal, como en considerar el entorno y los espacios públicos, asociados a la construcción de un conjunto habitacional. “No es lógico que tengamos ciudades segregadas, desde el punto de vista del desarrollo urbano, donde en algunas los espacios públicos, la iluminación, las áreas verdes y los espacios de recreación, tienen una connotación radicalmente distinta. No queremos terminar siendo copartícipes de una especie de segregación urbana que está haciendo tanto daño en nuestro país”, recalcó.

De ahí la importancia que asigna Sandoval de dar un nuevo enfoque al proyecto de Integración Social, más considerando casos como el de Bajos de Mena, en la región Metropolitana, la situación de campamentos en distintas zonas del país o los datos revelados por un informe del INE, que en 2019 cifró en 1.793 viviendas el déficit cuantitativo existente en la región de Aysén, de las cuales 1.230 corresponden a casas irrecuperables. “Aquí es donde tenemos que enfrentar este tema de una manera distinta. Hay adultos mayores que están confinados en una cuarentena total en sus viviendas, muchas en condición de precariedad que fueron autoconstruidas sin ninguna aislación térmica y por lo tanto son viviendas que van en contra de cualquier medida sanitaria que se quiera aplicar”, enfatizó.

Por lo mismo, es que el legislador recalcó que hoy día, la vivienda se puede transformar en un gran dolor de cabeza para las familias, “para su convivencia habitual, pero también desde el punto de vista sanitario”.

“A esta ley tenemos que darle un enfoque radicalmente distinto y hacernos cargo de una manera integral al problema del desarrollo urbano, de la habitabilidad, de los espacios públicos y como hacemos ciudades, comunidades y conjuntos habitacionales amigables con la dignidad que eso requiere”, concluyó.