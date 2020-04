La senadora de la Región de Aysén, Ximena Ordenes, manifestó su preocupación por las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar las diferentes aristas de la pandemia de coronavirus en nuestro país, así como la falta de evidencia empírica y de coordinación con instancias asesoras para justificar las decisiones, como el retorno al trabajo presencial de funcionarios públicos, el regreso a clases de los estudiantes o la definición de cuarentenas, sin siquiera haber alcanzado el peak de contagios proyectado para fines de Abril y comienzos de Mayo.

Aysen.- Tras difundir una declaración pública junto a senadoras y senadores de Oposición con la que se solicita al Gobierno retirar la circular 18 -que instruye a las distintas reparticiones públicas del país el regreso de los funcionarios públicos al trabajo presencial- la senadora Ordenes señaló que “constituye una decisión que se anuncia sin consulta alguna a la Mesa Social asesora en materias sanitarias, convocado precisamente para dar consistencia empírica a las medidas que tome la autoridad”.

La parlamentaria añadió que la decisión del retorno de los funcionarios públicos al trabajo presencial tampoco fue consultada a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), quienes -junto a la Mesa Social- son una voz fundamental para saber si es la medida acertada.

Asimismo, Ordenes mencionó que la misma incertidumbre existe en la comunidad escolar del país, luego de que se anunciara el retorno a clases de los estudiantes para el lunes 27 de Abril, medida que fue posteriormente descartada tras recibir una serie de críticas desde todos los sectores, reagendando el regreso a las aulas para el mes de Mayo.

“El Gobierno toma decisiones temerarias sin contar con evidencia empírica sobre el impacto sanitario de las medidas que proyecta, y tampoco considera la opinión de los expertos que fueron convocados al Consejo Asesor o a la Mesa Social en la que participa el Colegio Médico”, indicó.

La senadora además señaló que “lo mismo sucede con otras medidas anunciadas apresuradamente por el Gobierno, como el decreto de cuarentenas sectorizadas, la apertura de los malls, o el carnet de alta que se quiere implementar, todas ellas medidas que no cuentan con evidencia empírica, y que resultan temerarias si consideramos el hecho de que aún no alcanzamos el peak de contagios proyectado por los expertos”.

“Pretender instalar la idea de una “nueva normalidad” y sostener, por ejemplo, que la Región de Aysén tiene cero riesgo de contagio es sumamente arriesgado, considerando que si existe menor presencia de contagios en nuestra Región se debe principalmente al aislamiento natural de Aysén, y no a medidas efectivas de control, dado que todos los casos reportados han venido con trabajadores foráneos quienes siguen llegando a la Región. Sostener que “hay cero riesgo de contagio”, en Coyhaique, la ciudad más contaminada del continente, y donde existe solo una veintena de camas críticas es imprudente y temerario. Llamo al Gobierno a no bajar la guardia y a tomar sus decisiones incluyendo a los expertos sectoriales para enfrentar adecuadamente la pandemia de coronavirus”, dijo la senadora Ximena Ordenes.