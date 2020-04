El edil también hizo un llamado a las autoridades de Gobierno “a bajar de su estatus y escuchar a la gente”.

Chile Chico.- El Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra Valdebenito, reaccionó de manera enérgica ante el anunció del Gobierno, inicialmente con las declaraciones del Ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien esbozó la idea de que en la región de Aysén “no hay epidemia”, por lo tanto, “deberían volver a clases el 27 (de abril)”.

Ahora, el Presidente Sebastián Piñera, si bien descartó que se retomen las clases en esa fecha, si informó que en mayo sucedería de manera gradual. Esto sin considerar la realidad de la región, donde las temperaturas descienden considerablemente, además, se incrementa las enfermedades respiratorias y por ende, se debe evaluar con mucha rigurosidad lo anunciado por las autoridades.

Por ello, el Alcalde Ibarra, fue enfático en manifestar que el Gobierno está siendo “irresponsable, al querer retomar las clases”.

“El llamado es a que todos colaboremos en erradicar esta enfermedad, pero también a ser responsables y no se puede ser irresponsables al tratar de enviar a nuestros niños a clases para cumplir con un programa a todas fuerzas, en circunstancia que lo más importante es la salud de cada uno de los niños y niñas de la región de Aysén y en este caso de la comuna de Chile Chico”.

El Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra, insiste que no es pertinente en este momento retomar las clases, ya que no están aseguradas las condiciones para ello.

“En el caso del proceso educativo creo que no se dan las condiciones, tenemos cursos con treinta o cuarenta alumnos en una sala de clases y no se respetaría ninguna de las mismas instrucciones que ha decretado el Ministerio de Salud de mantener una distancia de un metro y medio entre personas. Así es que, no me parece lo más pertinente, no es lo atinado en este minuto, podemos esperar un poco más, si bien el estudio es súper importante en la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes, hoy día y a razón de la situación que vivimos es más importante de que ellos estén sanos. No existen las condiciones sanitarias en el caso de las escuelas ni tampoco existe la infraestructura hospitalaria si se dan casos más numerosos”.

El edil de la comuna de Chile Chico, cree también que el Gobierno ha hecho oídos sordos a las demandas de la gente, por ello, aseguró que la manifestación es la expresión de descontento de la ciudadanía.

“Muchos de los grandes movimientos sociales, con todos los costos que ha tenido para muchas familias, con personas muertas, otros heridos, se habrían podido evitar siempre y cuando el Gobierno hubiese tenido, primero que todo, la voluntad de escuchar a la gente. Hoy está sucediendo lo mismo, todos los padres, apoderados, las mamás, no quieren enviar a sus hijos a clases, por ello, invitamos a las autoridades de Gobierno a bajar un poco de su estatus y escuchar lo que quiere la gente”.

Finalmente, el Alcalde Ricardo Ibarra, aseguró e insistió en que, mientras no estén todas las condiciones sanitarias, constatadas por la autoridad pertinente y que den seguridad a los padres, apoderados, estudiantes y a los equipos educativos de que todo está bien, no se retomarán las clases en la comuna de Chile Chico. Añadiendo que en el caso de los trabajadores municipales, se han desarrollado turnos y esta la voluntad de retomar de manera gradual las funciones en bien de la comunidad.