El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz, informó esta semana que el nuevo puente mecano La Chilenita, a la fecha alcanza un 90% de avance en su instalación.

Ubicado en un camino transversal a la Ruta 7, a 18 km al sur de la ciudad de Coyhaique y sobre el río Póllux, la nueva estructura y la construcción de sus accesos generará positivos cambios para la comunidad beneficiada, mejorando su conectividad y calidad de vida.

“Estamos muy contentos porque este proyecto era anhelado, por muchos años, por décadas por los vecinos en materia de conectividad alrededor de la ciudad de Coyhaique y no solamente de familias del sector campesino que viven en el lugar, sino también cada vez más familias que trabajan en Coyhaique y que han optado por vivir fuera del radio urbano de la ciudad y uno de sus grandes problemas era poder acceder en forma segura al sector, pero contaban con un puente de madera que había construido la comunidad con algunos aportes, pero que estaba lejos de entregar tranquilidad y seguridad especialmente en época invernal con nieve. Durante muchos años sus dirigentes estuvieron golpeando puertas y trabajando arduamente para conseguir este puente y sus gestiones han sido muy destacables, así como también han sido un muy importante aporte las vecinas que donaron la franja a favor de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para poder concretar la instalación de este puente que ya tiene un 90% de avance. El puente ya se encuentra instalado y nos encontramos en la etapa final. La recepción de las obras la veremos en los próximos 30 días y ya podremos entregarlo formalmente a la comunidad. El puente La Chilenita ha sido esperado –como dicen los vecinos- por cerca de 35 años y para nosotros como gobierno y como ministerio es una tremenda alegría y satisfacción poder resolver un problema y demostrar que con voluntad, con buenos equipos y con ganas de hacer las cosas se pueden tener muy buenos resultados. Esta fue una inversión de $180 millones provenientes del gobierno del presidente Sebastián Piñera a través de nuestra Dirección Regional de Vialidad y fue una gestión que hicimos conjuntamente con el ex Subsecretario de Obras Públicas y hoy Ministro de Economía Lucas Palacios que funcionó bastante bien, se realizó muy rápido. Este es un puente que tiene una capacidad máxima de 40 toneladas y que permitirá entregar toda la tranquilidad necesaria y seguridad a todos los vecinos que viven en el lugar, que lo visitan y a quienes transitan por el lugar, así que nosotros seguimos en nuestro ministerio abriendo caminos a través de nuestro trabajo diario”, destacó el SEREMI del MOP.

La nueva estructura, -agregó la autoridad regional de Obras Públicas- “garantizará el tránsito vehicular en forma expedita para los vecinos del sector, quienes antes debían transitar sobre una precaria estructura de madera, que limitaba el desarrollo productivo del sector y significaba un serio riesgo de accidentes para los habitantes. Con este nuevo puente nuestro gobierno posibilitará que un sector que se encuentra muy cercano a la capital regional mejore en forma definitiva su conectividad con otros puntos de la región y centros poblados, dejando atrás muchos años de espera en que vieron limitadas sus condiciones de acceso hacia áreas productivas, por lo tanto hoy lo que estamos haciendo como gobierno es dar impulso al desarrollo del sector rural, facilitar la llegada al sector de la oferta de servicios que ofrece el Estado y privados y una mejor calidad de vida para las familias que conforman esta comunidad, junto con entregar mayor seguridad para el tránsito diario por este camino”.

Así lo refrendó también el Presidente del Comité Pro Adelanto Puente Viejo en el sector de La Chilenita Luis Carrasco Ormeño, quien junto con agradecer a las autoridades la instalación del nuevo puente, también comentó la experiencia de los vecinos que viven en el sector y que tenían que diariamente usar una precaria infraestructura para poder contar con conectividad con el resto de la región a pesar de vivir a sólo 18 kilómetros del centro urbano más próximo como lo es la capital regional: “El puente que teníamos anteriormente estaba en una situación bastante precaria y en muy mal estado y muy peligroso y estuvimos ahí cada 2 a 3 meses reparándolo en forma provisoria, y esperando, anhelando siempre tener un puente más sólido e hicimos una buena gestión y tuvimos una muy buena acogida por parte del MOP, entonces se llegó a esto un puente mecano y nos ha cambiado la vida un 200%. Estamos mucho más seguros pasando por ahí, se puede pasar ya con vehículos con más carga porque antes no se podía pasar más de 500 kilos, el cambio ha sido muy, muy grande. Quedó mucho más bonito y muy bien echo el trabajo y el puente salió en forma express, porque los vecinos que estaban antiguamente dicen que estaban luchando y estaban haciendo gestiones hace muchos años atrás alrededor de 35 años atrás y no se había llevado a cabo, pero ahora se hizo, ahora se pudo, así que nosotros estamos muy agradecidos de la buena acogida del personal del gobierno y especialmente del MOP con quienes tuvimos una muy buena coordinación y que hicieron todas las gestiones en forma rápida y eficaz y no se puede pedir otra cosa, quedó realmente espectacular. Los vecinos están mucho más tranquilos y mucho mejor en el sentido de que fueron tomados en cuenta como ciudadanos, antes no teníamos las condiciones para que pasara un carro bomba, no teníamos las condiciones para que pasara una ambulancia, hay niños con capacidades diferentes y se complicaba bastante en caso de algún problema de salud y en caso de incendio sólo había que mirar cómo se quemaban las cosas, pero ahora con esto estamos realmente agradecidos porque pueden pasar vehículos de mayor tonelaje y vehículos de emergencia como bomberos, ambulancia así que ha cambiado mucho la situación. Hay gente que vive en el sector y que trabaja en ganadería al fondo del camino y siempre estaban tratando de ocupar el puente que teníamos, pero no podían transitar por ahí con peso, solo con vehículos chicos, y se complicaba para entrar la leña y abastecer a la gente porque la leña había que descargarla antes de entrar al puente y trasladarla a vehículos chicos, entonces para la gente ha sido un alivio; pero también hay gente que vive ahí, pero que trabajamos fuera del sector entonces en ese sentido, uno puede transitar mucho más tranquilo y además se ve mucho más bonito el sector y con mucha más seguridad, ahora está bueno para todo y en ese sentido estamos contentos y felices”.

Las obras consideraron la construcción de fundaciones del puente y sus accesos, la instalación del puente mecano y de enrocados de protección fluvial, la construcción de un paso provisorio para mantener el tránsito actual mientras se ejecutan las obras, señalización, barreras de contención, y reinstalación de cercos delimitadores de la propiedad privada.