Pagos del programa fueron paralizados debido a la suspensión de clases por la crisis sanitaria del covid-19.

Coyhaique.- Como un tema preocupante calificó el diputado Miguel Ángel Calisto el hecho que las familias que participan como tutoras en los programas de Residencias Familiares Estudiantiles de Junaeb, no están recibiendo el dinero por recibir a los estudiantes producto de la suspensión de clases generada por la emergencia sanitaria del covid-19.

Según el diputado, “le manifesté mi preocupación al Director Nacional de Junaeb y a la Directora Regional por la situación que viven las tutoras del programa de residencias familiares, quienes están muy afectadas económicamente por la contingencia del coronavirus”.

“Como se suspendieron las clases, no están recibiendo a los niños y Junaeb no les está pagando, a pesar que hay un contrato de por medio. El problema es que esas familias contaban con ese dinero, porque siempre hacen una inversión importante para acondicionar las casas y así poder acoger a los estudiantes según las exigencias que pide Junaeb”, afirmó el diputado.

Calisto agregó que “vamos a enviar un oficio al Director Nacional de Junaeb pidiéndole formalmente que este ingreso se mantenga para estas familias. Se trata de un dinero que tenían considerado para los gastos del año, ya que en muchos casos hicieron inversiones en infraestructura, mercadería y contratos por servicios de internet, entre otros gastos”.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró que “es en estos momentos donde el Estado debe tener una mayor sensibilidad con estas familias, que cumplen un rol fundamental en una región como la nuestra, donde son muchos los niños que vienen de localidades rurales a estudiar a las ciudades más grandes”.