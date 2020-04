La ahora ex seremi, tras un concurso público, quedó seleccionada la primera semana de marzo para ser la nueva directora regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social. Sin embargo se le solicitó mantenerse -hasta esta semana- al frente de la Secretaría Ministerial por la contingencia Covid 19. En tanto, Jélvez -que asume la titularidad de la cartera-, ya era parte del equipo del MDSyF encabezando el Servicio Nacional de la Discapacidad.

Coyhaique.- Este viernes 24 de abril y tras la presentación oficial por parte de la Intendenta Regional Geoconda Navarrete, la Ingeniero Ambiental Dominique Bräutigam Lagomarsino y el Ingeniero de Ejecución en Administración Marcelo Jélvez Cárdenas, asumieron la titularidad de Fosis y la Seremía de Desarrollo Social y Familia, respectivamente.

Ambos profesionales de la Región de Aysén emprenden nuevos desafíos al frente de dos servicios vitales y muy importantes para afrontar el actual panorama país a causa de la emergencia sanitaria por coronavirus.

“Dominique es sin duda una gran profesional y con todas las habilidades para hacer de Fosis un servicio que esté a la altura de lo que hoy se necesita, apoyando el emprendimiento en los más vulnerables de la región. Personalmente tengo la fortuna de conocer su trabajo y liderazgo muy de cerca, ya que la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia es reconocida por la coordinación existente entre la cartera y sus servicios relacionados y ese ha sido uno de los sellos que ha dejado”, explicó Marcelo Jélvez, actual seremi.

“Es un desafío importante liderar el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, una repartición con la que he trabajado mancomunadamente desde que asumí en marzo de 2018 y de la que he estado aún más pendiente desde septiembre del año pasado, cuando Gustavo Márquez fue nombrado Gobernador de Capitán Prat. Conozco el equipo y sé lo trascendental que será el trabajo que debemos realizar en los próximos dos años para enfrentar una nueva etapa como país y sociedad, debido a los alcances de la emergencia sanitaria que estamos enfrentando”, manifestó Dominique Bräutigam.

La ahora directora de Fosis también comunicó que su sucesor en la Seremía “es un profesional con vocación de servicio público, que tiene un conocimiento acabado del trabajo que realiza el ministerio con los municipios por sus experiencias previas en Río Ibáñez y Lago Verde, lo que en su conjunto le da una visión importante de la realidad de esta zona de la Patagonia chilena, enfocándola ahora en las aristas sociales de la labor que se realiza desde la cartera”, puntualizó Dominique Bräutigam.

Una de las principales fortalezas de ambos, radica en el conocimiento y estrecha relación que tienen con los equipos a los que ahora se suman, empezando así con los desafíos del Lanzamiento de los Programas regulares de Fosis 2020, en el caso de Dominique Bräutigam, y la implementación del Albergue de Emergencia, más el Plan Invierno, para Marcelo Jélvez.