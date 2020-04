En la última sesión, el Concejo Municipal de Chile Chico acordó de forma unánime no iniciar las clases en la comuna, hasta que las condiciones sanitarias entreguen garantía a toda la comunidad educativa, como así también, a todos los padres y apoderados que en su gran mayoría lo están exigiendo.

Chile Chico.- El Alcalde, Ricardo Ibarra, señaló que, no se van a arriesgar a nuestros niños por querer normalizar el país de manera ficticia.

“Se determinó en acuerdo de Concejo no autorizar el ingreso a clases de los niños de la comuna, mientras no se garanticen las condiciones sanitarias para que no haya ningún tipo de contagio. Ese fue el acuerdo final que tomó el Concejo, después de debatir en concordancia con lo que dice la comunidad, que también quiere lo mismo, no quieren arriesgar a sus familias, a sus niños. Yo creo que el año escolar puede esperar un poco, lo que no podemos permitir es arriesgar sobre todo a nuestros niños, que por una obligatoriedad del Estado de tratar empezar rápidamente a normalizar el país ficticiamente, enviemos a nuestros hijos a clases, con la incertidumbre de saber si tenemos o no tenemos las condiciones sanitarias, hoy creemos que no las tenemos”.

La Concejala Velides Urrutia, aseguró que las clases se deben retomar cuando verdaderamente las condiciones sanitarias así lo permitan.

“Personalmente creo y estoy convencida, de que las clases presenciales deben reanudarse cuando todas las condiciones sanitarias estén dadas y por supuesto conversadas y aprobadas por los directivos, como así también por todo el personal que trabaja en los establecimientos educacionales de la comuna. Además, es importante lo que opinan nuestros padres y apoderados, por supuesto que no debemos olvidar que lo más preciado en la vida son nuestros niños, por lo tanto, por unanimidad estuvimos de acuerdo en esperar con los niños en sus casas y evaluar la situación constantemente”.

De esta forma el Concejo Municipal de Chile Chico aprobó de forma unánime no retomar las clases en la comuna, mientras que las condiciones sanitarias no entreguen total seguridad a los niños, profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados, con la finalidad para proteger a nuestros niños, niñas y jóvenes.