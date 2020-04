El legislador hizo un llamado a los municipios y al Gobierno a salir a las poblaciones para conocer la realidad actual de muchas familias por crisis económica generada por la pandemia.

Coyhaique.- Tras recorrer diversos lugares de Coyhaique y Puerto Aysén para conocer la realidad de las familias más vulnerables en el marco de los problemas económicos que ha generado la crisis sanitaria por el covid-19, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró que muchas de estas familias no están recibiendo ninguna ayuda del Estado, por lo que instó al gobierno y a las municipalidades a recorrer las poblaciones.

Según el legislador, “hemos estado en diversos sectores de Coyhaique y Puerto Aysén, visitando distintas familias para conocer su situación en el marco de la crisis sanitaria del covid-19, obviamente tomando todos los resguardos pertinentes. Queremos hacer un llamado a los departamentos sociales de las gobernaciones, de las municipalidades y de la Intendencia para salir a las calles a las poblaciones, porque hemos visto que muchas familias no están recibiendo los últimos beneficios del Estado”.

“Sus fichas del registro social de hogares no están reflejando la realidad social que tienen. Vimos recién el caso de una señora que es parte del 40% más vulnerable del registro, que tiene un hijo y está a punto de ser madre de nuevo, madre soltera, pero que no está recibiendo ningún beneficio del Estado”, señaló.

Calisto agregó que “es importante que se pueda corregir la ficha del registro social de hogares, para que los beneficios lleguen a más personas. Ya no recibieron el bono covid, pero podrían acceder a la renta básica que se está tramitando en el Congreso. Para que eso ocurra, el registro social de hogares debe reflejar la realidad actual de las familias, las necesidades que hoy en día tienen”.

El legislador afirmó que “hacemos un llamado a los equipos técnicos de cada repartición a salir a las reparticiones, tomando todas las medidas de resguardo, para revisar los casos de estas familias que no la están pasando nada de bien producto de los efectos económicos que ha tenido la crisis sanitaria del covid-19”.

Según Magaly Haro, dirigente social que acompañó al diputado Calisto, “hemos visitado a muchas familias realizando una ayuda social. Nos hemos encontrado con varias situaciones, no han recibido por ejemplo el bono de calefacción y mucho menos el bono covid-19. Es importante que salgan a las poblaciones a ver la situación. Nos encontramos con un caso de una persona que vive en muy malas condiciones y no recibe ninguno de los beneficios.

Finalmente, la dirigenta declaró que “estamos muy agradecidas de Miguel Ángel por su preocupación por estas personas a quienes les está brindando una ayuda y además permite visibilizar su situación. Me sumo al llamado a la autoridad, a la municipalidad y la gobernación para que le echen una mano a esta persona y varias otras personas más que de verdad lo necesitan en estos momentos”.