Intendente Geoconda Navarrete señaló que con motivo del fin de semana largo que se aproxima con motivo del Día de Trabajador “instalaremos controles de tránsito para que no haya desplazamiento innecesarios”. Seremi de Salud confirmó que en la actualidad existen 3 residencias sanitarias y que a la fecha se han infraccionado a 20 personas, principalmente por infringir cuarentena y mentir respecto de su segunda residencia.

Aysen.- Tras una serie de gestiones entre el Gobierno y la empresa LATAM –quien la semana pasada anunció la cancelación de los vuelos hacia Balmaceda- hoy se informó que la firma va a asegurar la llegada del transporte de carga cinco veces por semana durante el mes de mayo.

La información la ratificó el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Fabián Rojas, quien indicó que “la empresa LATAM ha tomado la decisión de mantener, cinco días a la semana durante el mes de mayo, el transporte de carga hacia la región de Aysén” agregando que ello tendrá implicancia en “aquellos insumos, abastecimiento y cadena logística vía aérea se seguirá manteniendo entre los días martes a sábado”, dijo.

De la misma forma, el jefe de la cartera de Transportes agregó que “estamos haciendo las gestiones pertinentes para ver aquellos casos de urgencias en materia de salud u horas médicas que se realizan fuera de nuestra región –preferentemente en Santiago- para ver la posibilidad de establecer un sistema que les permita viajar a esas personas a través de esa aerolínea y esperamos entregar información en los próximos días”.

Adicionalmente, Fabián Rojas indicó que se está trabajando desde el ministerio con el Gobierno Regional “en una propuesta que permita a nuestros pasajeros llegar a la región de Aysén, ello significa reforzar las medidas de traslado de pasajeros desde Puerto Montt a través de nuestro sistema de barcazas; de la misma manera se ha establecido un plan b de conexión a través del servicio aéreo subsidiado que tenemos con Punta Arenas que permita a las personas hacer conexión desde la ciudad de Punta Arenas” debido a que hasta la fecha las empresas LATAM, SKY y JetSmart “mantienen su suspensión de funciones respecto del transporte de pasajeros durante el mes de mayo”.

Feriado

El próximo viernes se conmemora el Día del Trabajador, fecha que este año cae la jornada del viernes, lo cual puede generar –al igual que en Semana Santa- un movimiento mayor de vehículos y personas por la región.

Para precisamente evitar aquello, es que las autoridades informaron que se repetirá el mismo procedimiento del último feriado, instaurando controles carreteros según dijo la intendente Geoconda Navarrete.

“Esta semana trae un fin de semana largo, muy similar al que vivimos en Semana Santa, por tanto y con la finalidad de mantener el resguardo de nuestra población instalaremos los mismos controles de tránsito para evitar que no haya desplazamiento innecesario dentro de la región” recordando que en la región “aún sigue vigente las resoluciones que dicen que la población no se puede trasladar a una segunda vivienda y que como medida sanitaria se pide y aconseja que las personas permanezcan en su hogar, salgo que sea estrictamente necesario”.

Acto seguido, la ejecutivo recalcó que dichos controles carreteros “no son una barrera sanitaria; lo que buscan es impedir la salida de personas hacia lugares que no son su residencia habitual”.

Por su parte el General de la Defensa Nacional de Aysén, Joaquín Morales, hizo un llamado a la población a que “dar cumplimiento esta medida que tiene por objeto proteger a la población” a la vez que recordó que en Semana Santa fueron devueltos 274 vehículos y por lo mismo, precisó que espera de la población que “tome más conciencia para no tener que pasar por esa situación”.

Residencias y Sumarios

Por su parte, la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, confirmó que en la actualidad existen tres residencias sanitarias –todas en la ciudad de Coyhaique- a la vez que indicó el número de personas que han sido sumariadas por no hacer caso a las medidas sanitarias.

“Son tres residencias sanitarias con 41 camas en este minuto, concentradas en la comuna de Coyhaique para pacientes con Covid-19” mientras que respecto de las personas infraccionadas Valdebenito precisó que “desde que partió esta pandemia tenemos 20 sumarios sanitarios; en general por incumplimiento de cuarentena y por mentir sobre su segunda vivienda”.