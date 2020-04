314 cupos para la región de Aysén son los que dispone el FOSIS para este año, donde podrán postular tanto personas que tienen un pequeño emprendimiento, como quienes tienen una idea de negocio y también jóvenes que quieren encontrar un empleo. Todos los programas contemplan capacitación, acompañamiento y la entrega de un capital inicial, que puede llegar hasta los $500.000.

Este año, debido a la contingencia sanitaria, las postulaciones se harán de manera remota, a través de www.fosis.gob.cl principalmente, el cual contará con un formulario simplificado y mejorado para una mejor experiencia accediendo desde teléfonos celulares. Las personas interesadas en postular deben ser mayores de 18 años; estar hasta el 50% más vulnerable según Registro Social de Hogares, tener cédula de identidad vigente y residir en una comuna donde se desarrolle el programa en el que quiera participar.

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Marcelo Jélvez, junto a la Directora Regional del FOSIS Aysén, Dominique Bräutigam, se reunieron en una videollamada con una destacada usuaria de Coyhaique, quien ha recibido apoyo del FOSIS, para conocer su historia y contarle la manera en que se llevarán a cabo las postulaciones este 2020. En la instancia, la emprendedora, Claudia Muñoz, de “Confecciones Nany” comentó el aporte que ha significado FOSIS en su vida, cómo comenzó a elaborar mascarillas para la venta en el contexto de la actual emergencia sanitaria junto con invitar a participar de las postulaciones.

“Invito a postular porque yo tampoco lo creía antes, de hecho yo decía por qué la gente hace esto y cómo lo hace y cómo le resulta. Yo postulé con la ayuda de mis hijos, ellos me ayudaron un poquito con el tema de las tecnologías, llenaba los formularios y esperaba los resultados, hasta que me gané un proyecto FOSIS. Yo le recomiendo a la gente que si tienen un emprendimiento y lo quieren llevar a cabo, que no tengan miedo y se arriesguen. Yo Invito a la gente que postule a los programas ya que ayudan con herramientas e insumos, pero uno tiene que arriesgarse primero a postular”, aseguró la emprendedora coyhaiquina, Claudia Muñoz.

La autoridad que lidera el accionar del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la región de Aysén, Marcelo Jélvez, destacó que “hoy 27 de abril se da inicio a las postulaciones para la oferta programática FOSIS 2020, la cual está disponible en www.fosis.gob.cl. Una excelente instancia considerando los tiempos que estamos viviendo, la pandemia que nos ha afectado y otros factores que invitan a las personas a postular para iniciar un emprendimiento o potenciar uno existente y así generar un apoyo extra y definitivo para las familias que están pasando una realidad compleja en este período”.

“Queremos invitar a todos los emprendedores o a quienes tengan ganas de emprender a postular a estos fondos del FOSIS que están abiertos desde hoy y donde tenemos 314 cupos para entregar. Es importante considerar que las postulaciones son vía remota a través de la página web del FOSIS, un asistente virtual los podrá ir apoyando en este proceso. Sabemos que tenemos que evitar el contacto y es por ello que queremos fortalecer el uso de la plataforma a través de internet. Para dudas e inquietudes tenemos una línea 800 y el whatsapp +56965919908, pero tenemos que principalmente apoyar a que sea a través de la web para evitar que se saturen las líneas telefónicas”, aseguró Dominique Bräutigam, Directora Regional del FOSIS en Aysén.