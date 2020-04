La medida voluntaria de la empresa busca que los clientes de la zona se puedan acoger al anuncio del Ministerio de Energía para el Sistema Eléctrico Nacional, SEN.

Coyhaique -. Con el propósito de apoyar a los habitantes de la región, Edelaysen quiso sumarse a la iniciativa anunciada por el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, en la que a través del Decreto tarifario 2T/20 instruye a todas las empresas eléctricas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a postergar de manera extraordinaria la entrada en vigencia del llamado período de punta eléctrico hasta junio del 2020, con el objetivo de colaborar con la actividad económica y el empleo, en el marco de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

Así lo informó Signe Balboa, jefe servicio al cliente de Edelaysen, quien detalló que a pesar que la empresa no está dentro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por ser un sistema mediano aislado como Magallanes, esta medida ha sido adoptada también por Edelaysen, dejando fuera el mes de mayo de la medición de hora punta postergándola para junio, como en el resto del país.

Detalló que este anuncio apoya, por un lado, a los clientes residenciales, ya que “al no considerarse mayo como mes con horas de punta, los consumos de dicho mes no estarán afectos al recargo por consumo por sobre el límite de invierno. Esto es que se elimina el sobrecargo pagándose el mismo precio por toda la energía consumida, lo que es una tremenda noticia sobre todo en este complejo escenario actual”.

Cabe recordar que el límite de invierno en sistemas medianos como el nuestro, corresponde a una medida aplicada por el Ministerio de Energía para controlar el aumento de consumo eléctrico de los clientes residenciales sujetos a las tarifas BT1 y TR-AT1 durante el período comprendido habitualmente entre el 01 de mayo y 30 de septiembre.

Respecto a las empresas e industrias, ellas en general tienen opciones tarifarias distintas a las residenciales y en particular aquellas cuya tarifa tiene la modalidad de potencia leída en horas de punta se van a ver beneficiadas por este nuevo Decreto.

Por ello es que al igual que en el SEN, esta medida no estipula excepciones de pago por este ítem, sino que produce un ahorro en la cuenta de estos clientes al asegurar que el cliente pague el menor valor entre el valor histórico que el cliente venía cancelando hasta abril y el valor demandado durante el mes de mayo, volviendo al régimen habitual entre junio y septiembre.

“Este es un anuncio muy importante para nuestros clientes, debido a que muchos podrían verse complicados por los efectos de esta crisis y requieren de apoyo para aliviar su bolsillo”, destacó la ejecutiva, quien agregó que “el espíritu de esta medida es empatizar con los clientes tanto residenciales como industriales para que puedan consumir la energía que requieren, sin pagar recargos por ella”.

Desde Edelaysen manifestaron que el llamado es a que los clientes se informen y “hagan llegar sus dudas a través de nuestros canales de atención”, señaló la ejecutiva.

¿Cómo funciona el límite de invierno? Como se señaló anteriomente, el límite de invierno es una medida adoptada por la autoridad con el objetivo de controlar el consumo de energía en los usuarios de las empresas eléctricas.

Esta medida funciona entre el 01 de mayo y 30 de septiembre en sistemas medianos y entre el 01 de abril y 30 de septiembre en el SEN, y afecta a los consumos que sobrepasen dicho límite, a quienes se les aplicará un recargo en su boleta o factura llamado “Energía Adicional de Invierno”.